DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE LOGRA ACUERDO CON EL SII PARA SIMPLIFICAR EL INICIO DE ACTIVIDADES DE EMPRENDEDORES

La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) informó la concreción de un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (SII) que permitirá simplificar los procesos de inicio y verificación de actividades, eliminando barreras que afectan a quienes buscan formalizar un emprendimiento, especialmente en el ámbito de las microempresas y la economía digital.

El acuerdo fue suscrito por el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, y el Director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, tras un trabajo interinstitucional iniciado en enero de 2025. En ese período, la DEDECON analizó las principales dificultades que enfrentaban los contribuyentes para iniciar actividades, convocó a organizaciones y personas para recoger antecedentes y elaboró un informe con propuestas de mejora, que luego fue remitido al SII.

A partir de la respuesta del SII, ambas instituciones desarrollaron una mesa de trabajo que permitió consensuar una serie de medidas destinadas a modernizar y facilitar estos procedimientos, manteniendo los estándares de control tributario.

Entre los principales compromisos asumidos por el SII destacan:

-Flexibilizar los criterios para acreditar el domicilio tributario cuando las actividades se desarrollen de manera digital, remota o desde el hogar, tanto para la emisión de documentos tributarios como en los procesos de verificación de actividades.

-Autorizar la emisión de documentos tributarios por primera vez mediante una declaración jurada simple que acredite la existencia del domicilio y la efectividad de las instalaciones, conforme al artículo 8 ter del Código Tributario.

-Ampliar los medios de prueba aceptados para acreditar la materialidad de las actividades económicas, incorporando antecedentes como fotografías, facturas de compra o publicaciones en redes sociales, de acuerdo con las características de cada modelo de negocio.

-Elaborar instrucciones específicas para el reconocimiento de actividades que operan con domicilios virtuales, estableciendo criterios claros para los emprendimientos completamente digitales o remotos, sin exigir un local comercial físico.

-Uniformar los criterios de orientación, revisión y acreditación en todas las Direcciones Regionales del SII.

-Reducir los tiempos de respuesta para autorizar la emisión de documentos tributarios mediante protocolos más ágiles y la implementación de un tablero de seguimiento por Dirección Regional, que permitirá monitorear los casos cuya tramitación supere los cinco días.

"Este acuerdo aborda una de las principales dificultades que enfrentan miles de emprendedores al momento de formalizar sus actividades: acreditar un domicilio cuando desarrollan su negocio de manera digital, remota o desde sus hogares. Con estas medidas avanzamos hacia un sistema tributario que reconoce las nuevas formas de emprender, facilita la formalización y mantiene las herramientas necesarias para resguardar el correcto cumplimiento tributario", señaló el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro.

Las medidas comprometidas comenzarán a implementarse de manera gradual durante el segundo semestre de 2026, contribuyendo a facilitar la formalización de nuevos emprendimientos y a reducir las brechas de acceso al sistema tributario para quienes desarrollan actividades económicas bajo modelos de negocio emergentes.