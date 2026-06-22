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22 de junio de 2026

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ ASEGURA QUE “HASTA AHORA” NO HAY DENUNCIAS POR TRATA O TRÁFICO DE MENORES HAITIANOS

​El organismo señala que no hay antecedentes penales, aunque mantiene revisión de eventuales vulneraciones en reunificación familiar y solicita informes a instituciones.

defensoria

En medio de la preocupación por el ingreso y la ubicación de niños haitianos en Chile en el marco de procesos de reunificación familiar, la Defensoría de la Niñez aclaró que, hasta ahora, no existen antecedentes que permitan sostener la comisión de delitos como trata o tráfico de menores.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló en el programa Estado Nacional que “hasta ahora, con la información que manejamos (…) no hay al menos denuncias de comisiones de delitos de trata o tráfico y otro delito”.

La autoridad precisó que el análisis se basa en reportes de municipios y organismos públicos, y que la Policía de Investigaciones no ha informado hechos constitutivos de delito, mientras que el Servicio Nacional de Migraciones aún no ha entregado todos los antecedentes solicitados.

Determinar la situación real de los menores

Quesille explicó además que el objetivo es determinar la situación real de los menores y posibles brechas de protección.

En esa línea, afirmó que ahora corresponde tener “certezas de cuál es su situación real, si están gozando o no de los derechos de que son titulares y efectivamente ver cuáles son las brechas del sistema de protección integral”.

El caso se originó tras un informe de la Contraloría que motivó alertas y acciones institucionales, incluyendo una denuncia por tráfico de menores.

En paralelo, la Defensoría ha seguido el fenómeno de vuelos chárter desde Haití desde 2025 y ha advertido desde 2023 posibles riesgos para niños migrantes en contextos de vulnerabilidad, como explotación o captación por redes criminales.

Fuente: adnradio.cl 


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