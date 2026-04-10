MAS DE 11.000 CONTRIBUYENTES PRESENTARON SU DECLARACIÓN DE RENTA EN MAGALLANES, DENTRO DEL PRIMER PLAZO PARA OBTENER LA DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DE EXCEDENTES

​Un total de 11.172 declaraciones recibió el Servicio de Impuestos Internos (SII) en la región de Magallanes dentro del primer plazo establecido para obtener la devolución anticipada de excedentes de la Operación Renta 2026 que venció este 8 de abril. Los contribuyentes que declararon en este período y que hayan solicitado el depósito en cuenta bancaria, recibirán la devolución de impuestos, si corresponde, el 29 de este mes.



En tanto, el monto de devoluciones solicitadas en la región y dentro de este primer plazo, llegó a $ 3.617.171.308.

A nivel nacional se presentaron más de 1,3 millones de declaraciones, cifra que representa un 26,7% del total de declaraciones del país que se espera recibir en el proceso de este año. Asimismo, el monto de devoluciones dentro de este primer plazo llegó a $ 493.320.659.759.



Para este año se espera que declaren el Impuesto a la Renta en el país 5.100.000 contribuyentes, de los cuales 4.100.000 contarán con una propuesta de declaración elaborada por el SII.



La Directora Regional de Magallanes, Ivanessa San Martín Rojas, recordó que la Operación Renta continúa de acuerdo a los plazos establecidos y reiteró el llamado a los contribuyentes a “revisar la información contenida en la propuesta que hemos elaborado para que, en el caso de detectar alguna diferencia, puedan contactar a sus agentes retenedores para que corrijan la información y recibir su devolución sin problemas”.



Para acompañar en este proceso de Declaración a los contribuyentes, el SII está reforzando sus canales de atención, poniendo a disposición de los contribuyentes más de 115 puntos de atención presencial a lo largo del país mediante convenios con instituciones educativas, los que se suman a la atención que se entrega en las 71 oficinas del Servicio.

