ÚLTIMOS DÍAS PARA POSTULAR A LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA 2026 EN MAGALLANES

Enap Magallanes informó que ya comenzó la recta final del proceso de postulación a los Fondos Concursables Enap Impulsa 2026, iniciativa que busca apoyar proyectos comunitarios en distintas comunas de la región.

El plazo para presentar iniciativas vence el próximo 20 de mayo a las 14:00 horas. Según explicó el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco, el proceso ha generado interés entre las organizaciones sociales, destacando que el programa ya cumple siete años de funcionamiento en la región.

Las postulaciones están dirigidas a organizaciones sin fines de lucro de las comunas donde Enap mantiene operaciones: Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Primavera, San Gregorio y Laguna Blanca. Los proyectos seleccionados podrán adjudicarse montos que van desde los $3 hasta los $8 millones, dependiendo de la línea de financiamiento.

Desde 2019 a la fecha, el programa Enap Impulsa ha permitido ejecutar 168 proyectos comunitarios en Magallanes. Las iniciativas deben estar relacionadas con áreas como infraestructura comunitaria, deporte y cultura local, protección ambiental, reciclaje y fortalecimiento de capacidades organizacionales.

Desde la empresa hicieron un llamado a las organizaciones interesadas a realizar sus postulaciones dentro de los plazos establecidos y acercarse a Enap en caso de requerir orientación sobre el proceso.

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