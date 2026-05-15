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15 de mayo de 2026

FUNDACIÓN LUKSIC ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA “CONVERSEMOS MAMÁ”, EL EXITOSO PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL A LA MATERNIDAD

Buenos días región.

conversemosmamá

En una entrevista emitida en el programa #BuenosDiasRegion de Polar Comunicaciones, Clara Vela, coordinadora del programa Conversemos Mamá de la Fundación Luksic, anunció la apertura del proceso de postulación 2026 para esta iniciativa gratuita de acompañamiento virtual dirigida a mujeres embarazadas y madres con hijos recién nacidos de hasta tres meses de edad.

El programa, que nació inicialmente con un formato presencial, se transformó a raíz de la pandemia en una plataforma 100% digital que utiliza WhatsApp como su principal canal de comunicación. Esto ha permitido descentralizar la iniciativa y llegar a mujeres de todos los rincones de Chile, cubriendo una etapa fundamental: los primeros 1.000 días de desarrollo de los niños.

Combatiendo la soledad y la sobreinformación digital

Durante la entrevista, Vela reflexionó sobre los principales desafíos que enfrentan las madres en la actualidad, destacando la saturación de información proveniente de redes sociales como TikTok, Instagram o herramientas de inteligencia artificial. “Las mamás se sobresaturan de información digital, además de los miles de millones de consejos que reciben de amigos o familiares. Por eso es tan importante este espacio, donde entregamos contenido ya digerido y avalado por la evidencia desde las neurociencias”, señaló la coordinadora.

Asimismo, alertó sobre los altos índices de depresión postnatal en el país, que afectan a casi el 20% de las mujeres en Chile. Ante la falta de redes de apoyo y el aislamiento en el que muchas viven la maternidad, Conversemos Mamá se erige como una comunidad y un espacio seguro de contención guiado por psicólogas expertas en salud mental perinatal, crianza y desarrollo.

Un modelo innovador de alto impacto

Con más de cinco años de trayectoria, el programa ha beneficiado a más de 2.600 mujeres. Para este nuevo ciclo, la meta es integrar a 400 nuevas participantes: 200 mujeres embarazadas y 200 madres con recién nacidos, con lo que se espera superar la barrera de las 3.000 beneficiarias históricas.

El programa cuenta además con el respaldo de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) y un equipo multidisciplinario de profesionales voluntarios —entre ellos nutricionistas, pediatras, ginecólogos, matronas y asesoras de sueño y lactancia— encargados de dictar talleres online interactivos para derribar mitos comunes sobre la crianza y el apego.

Plazos de postulación

Las interesadas en sumarse a la comunidad tienen plazo para postular hasta el lunes 18 de mayo, tarde en la noche. Los requisitos para ingresar en el ciclo de junio son:

  • Embarazadas: contar con entre 12 y 25 semanas de gestación.

  • Madres: tener un bebé recién nacido que cumpla hasta 3 meses de edad en junio.

La postulación se realiza de forma directa completando un formulario en el sitio web oficial de la institución: fundacionluksic.cl o a través del enlace disponible en sus redes sociales oficiales.



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