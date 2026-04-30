SERNAMEG MANTIENE ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA 4 A 7 EN PUERTO NATALES

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes mantiene abiertas las inscripciones del Programa 4 a 7 en la comuna de Puerto Natales, donde se contemplan 29 cupos para mujeres y 40 para niñas, niños y adolescentes durante el año 2026.



El programa se ejecuta en la Escuela Baudilia Avendaño de Yousuff, mediante un convenio suscrito entre SernamEG Magallanes y la Ilustre Municipalidad de Natales. Se trata del retorno del Programa 4 a 7 a la comuna tras un año sin ejecución, en el marco de la ampliación territorial que la iniciativa registra en la región.



La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, llamó a las mujeres a sumarse al programa: “El 4 a 7 es un apoyo gratuito para que más mujeres de Última Esperanza puedan trabajar, estudiar o capacitarse con la tranquilidad de que sus hijas, hijos y adolescentes están en un espacio de cuidado seguro y de calidad después de la jornada escolar. Hoy hay cupos disponibles y la inscripción se mantiene abierta para las natalinas que necesiten este apoyo”.



El 4 a 7 está dirigido a mujeres desde los 18 años, pertenecientes hasta el 80% del Registro Social de Hogares, que sean responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 13 años, y que residan o trabajen en la comuna donde se implementa, o cuyas niñeces y adolescencias estudien en un establecimiento de la comuna. Pueden participar mujeres que estén trabajando remuneradamente, en búsqueda de empleo, nivelando estudios o en proceso de capacitación.



La iniciativa contempla dos líneas de trabajo: coordinación intersectorial, que articula derivaciones a la oferta pública y privada del territorio en materia de empleo, capacitación, salud y autonomía económica; y cuidado integral, que entrega un espacio diario para niñas, niños y adolescentes con apoyo en organización escolar, recreación y promoción del desarrollo integral, además de alimentación coordinada con Junaeb y cobertura del Seguro Escolar.



Para inscribirse, las mujeres interesadas deben acercarse directamente a la Escuela Baudilia Avendaño de Yousuff, en Avenida Libertad s/n, Puerto Natales, entre 16 a 19 horas, presentando su cédula de identidad, cartola del Registro Social de Hogares y un certificado laboral, contrato de trabajo, certificado OMIL o declaración jurada simple, según corresponda a su situación ocupacional.



Quienes requieran más información pueden escribir directamente al correo [email protected]. Más antecedentes del programa pueden revisarse en www.sernameg.gob.cl y en las redes sociales del SernamEG Magallanes a través de Facebook e Instagram.







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