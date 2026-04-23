ALCALDESA ANA MAYORGA, POSICIONA A NATALES EN LA AGENDA NACIONAL CON DEMANDAS CLAVE

​Con el objetivo de acelerar soluciones a problemáticas clave de la comuna, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, se trasladó a Santiago, donde sostuvo una reunión con el Presidente de la República, José Antonio Kast. La instancia permitió exponer directamente las principales demandas del territorio y gestionar respuestas desde el nivel central.



El encuentro formó parte de una agenda estratégica enfocada en representar, de primera fuente, las necesidades más urgentes de la comuna y de la Región de Magallanes. Durante la reunión, se abordaron temas prioritarios como el fortalecimiento de la conectividad aérea, marítima y terrestre; mejoras en la red de salud y acceso a especialistas; inversión en infraestructura pública; y medidas para enfrentar el alto costo de la vida en zonas extremas.

Desde el municipio destacaron que esta gestión se sustenta en un trabajo constante en terreno, que recoge las inquietudes de la comunidad y las transforma en propuestas concretas ante las autoridades nacionales. Asimismo, se logró posicionar a Puerto Natales como un territorio estratégico para el desarrollo del país, considerando su rol como puerta de entrada al turismo internacional y su crecimiento sostenido en los últimos años.

Entre las iniciativas planteadas, se incluyeron la ampliación del aeródromo Teniente Julio Gallardo, mejoras en rutas de conectividad, el fortalecimiento del sistema de salud local y la generación de condiciones que permitan un desarrollo económico equilibrado y sostenible.



“Hemos llevado la voz de nuestros vecinos y vecinas directamente donde se toman las decisiones. Puerto Natales tiene desafíos urgentes, pero también un enorme potencial. Seguiremos gestionando con firmeza para que estas necesidades se traduzcan en soluciones concretas para nuestra comunidad”, señaló la alcaldesa Ana Mayorga.



Desde el municipio recalcaron que esta gestión no responde a una acción aislada, sino a una estrategia sostenida que busca incidir directamente en la asignación de recursos y en la priorización de iniciativas que históricamente han sido postergadas. En ese sentido, se planteó con claridad la necesidad de un trato preferente para las comunas extremas, considerando sus condiciones de aislamiento y su aporte estratégico al desarrollo del país.





El municipio enfatizo que se realizará seguimiento a los compromisos abordados durante la reunión y que se mantendrá informada a la comunidad sobre los avances de esta gestión, reafirmando el trabajo permanente de articulación con el Gobierno Central para impulsar el desarrollo de la comuna.



