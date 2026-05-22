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22 de mayo de 2026

MUNICIPIO Y SEREMI DE ECONOMÍA COORDINAN ACCIONES PARA FORTALECER TURISMO Y EMPLEO

​Las autoridades abordaron promoción local y desafíos laborales en la comuna.

REUNIÓN CON SEREMI DE ECONOMÍA

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión de trabajo con el seremi de Economía, Francisco Birke, instancia en la que se abordaron temas clave para el desarrollo local, con especial foco en la promoción turística y la generación de empleo.

El jefe comunal valoró el encuentro y planteó la necesidad de avanzar en una estrategia clara para posicionar a la ciudad como destino. "Fue una muy buena instancia. No nos conocíamos, pero rápidamente comenzamos a trabajar, centrando la conversación en el turismo, que es fundamental. En estos últimos años no ha existido una estrategia para promocionar Punta Arenas como destino, y eso es algo que debemos corregir", señaló.

En esa línea, la autoridad comunal cuestionó la ausencia de la ciudad en programas regionales de promoción. "Hablamos de los recursos disponibles a nivel regional para estos fines y Punta Arenas no aparece como destino. He sido crítico de Sernatur, porque es el organismo que debe articular al mundo público y privado para posicionar a la ciudad, no como competencia, sino como complemento a otros destinos como Puerto Natales, Torres del Paine, Tierra del Fuego o la Antártica", indicó.

Radonich también destacó el impacto del turismo en la economía local. "Dos o tres días en Punta Arenas permiten descubrir una ciudad con mucho que ofrecer, pero se requiere una estructura coherente. Cerca del 10% de nuestros vecinos vive del turismo, por lo tanto, fortalecer este sector es clave para generar más empleo", afirmó.

Asimismo, el alcalde subrayó la importancia de reforzar la identidad antártica de la ciudad. "La Antártica es el futuro, no solo en términos de soberanía, sino también de oportunidades laborales. Nuestra ciudad sigue siendo la principal puerta de entrada y eso debe ser parte de la estrategia", agregó.

Por su parte, el seremi de Economía, Francisco Birke, explicó que la reunión tuvo como objetivo recoger directamente las necesidades del territorio. "Se abordaron varios temas relevantes, entre ellos el programa de promoción turística, donde buscamos posicionar a Punta Arenas como destino. También informamos que este programa ha tenido retrasos, pero estamos focalizando los esfuerzos para avanzar y recuperar ese tiempo", señaló.

La autoridad regional también se refirió al escenario laboral. "Analizamos los índices de cesantía, que están por sobre lo habitual, y la importancia de atraer nuevas inversiones que permitan generar más empleo en la ciudad. La idea es trabajar de manera conjunta con el municipio para abordar estos desafíos", indicó.

Finalmente, ambas autoridades acordaron mantener una coordinación permanente para avanzar en una agenda común que permita potenciar el turismo, fortalecer el desarrollo económico y enfrentar los desafíos laborales de la comuna.

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