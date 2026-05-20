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20 de mayo de 2026

DESTACAMENTO MOTORIZADO N.° 11 “CAUPOLICÁN”: EL “DOS VECES PRIMERO” CUMPLE 160 AÑOS AL SERVICIO DEL PAÍS

La vinculación de este Destacamento con la comunidad se ha mantenido de manera permanente a lo largo de su historia, tanto por el apoyo brindado ante distintas emergencias que han afectado a la población, como también, mediante actividades de acercamiento con la ciudadanía.

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Hoy 15 de mayo, el Destacamento Motorizado N.° 11 “Caupolicán” conmemora 160 años de historia. Esta emblemática unidad, emplazada en la comuna de Porvenir, en Isla Grande de Tierra del Fuego, región de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene como lema “Dos veces primero”, es la unidad más meridional del Ejército, rodeado por un escenario caracterizado por adversas condiciones climáticas y amplias distancias geográficas.

De acuerdo al Comandante del Destacamento Motorizado N.° 11 “Caupolicán”, Coronel Hernán Ramírez B., destacó que la unidad “cumple diferentes tareas, al ser la más austral del Ejército de Chile y única insular, desarrolla una labor territorial de presencia de la Institución y del Estado de Chile en los territorios más alejados y extremos del país, misión que es de la mayor importancia en esta zona geográfica, donde la población reconoce el aporte del Ejército a través de la unidad”.

 
La vinculación de este Destacamento con la comunidad se ha mantenido de manera permanente a lo largo de su historia, tanto por el apoyo brindado ante distintas emergencias que han afectado a la población, como también, mediante actividades de acercamiento con la ciudadanía -como presentaciones de su banda instrumental en ceremonias y encuentros locales-.

Un ejemplo de aquello es que durante su permanencia en Valdivia, la unidad colaboró en las inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos en el invierno de 1906, además de participar en las labores desarrolladas durante los grandes incendios forestales ocurridos en los sectores de Llanquihue y Collico en las décadas de 1940 y 1950. Del mismo modo, prestó apoyo tras el terremoto de mayo de 1960.


Posteriormente, ya asentado en Porvenir, el Destacamento volvió a desempeñar un importante rol durante el denominado “Terremoto Blanco” de 1995, participando con personal y medios en el traslado de forraje y víveres desde el embarcadero de Bahía Chilota y el muelle de esta ciudad hacia distintas estancias de la Isla Tierra del Fuego.

160 años de historia

La historia de esta centenaria unidad se remonta al 1 de marzo de 1866, cuando fue creado en San Fernando el Batallón de Infantería de Línea N.° 11. Años más tarde, durante la Guerra del Pacífico, se organizó el Batallón Movilizado “Caupolicán”, integrado por tropas cívicas de Santiago, participando en las batallas de Chorrillos y Miraflores en enero de 1881.

 
Tras diversos procesos de reorganización institucional, el Regimiento de Infantería “Caupolicán” fue refundado el 15 de mayo de 1906 en Lautaro y posteriormente trasladado a Valdivia, donde permaneció hasta enero de 1969, año en que arribó definitivamente a la Guarnición de Porvenir, siendo reorganizado como Regimiento de Infantería Motorizado N.° 11 “Caupolicán”.

En este nuevo aniversario, el “Dos Veces Primero” continua posicionándose como un baluarte de la defensa del territorio insular austral, manteniendo el trabajo en la proyección hacia el sur de la isla y Cordillera de Darwin, acrecentando su alistamiento operacional, mediante un entrenamiento profesional, eficiente y riguroso, en las condiciones extremas que se presentan en su área de responsabilidad.

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