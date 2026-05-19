COMUNIDAD DE PUERTO WILLIAMS DESPIDE A GONZALO HERNÁN OYARZO CABERO

Esta tarde (18 de mayo) se ofreció una misa de exequias en la Parroquia Nuestra Señora Virgen de la Patagonia, oficiada por el párroco Miguel Ángel Bahamonde. El recinto estuvo colmado de vecinas, vecinos y autoridades que concurrieron a brindarle un último adiós y entregar sus condolencias a la familia compuesta por antiguos pobladores de la ciudad.

​



Posteriormente, mientras una gélida tarde caía bajo un temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento, se realizó un cortejo fúnebre escoltado por peatones y vehículos que recorrieron las zonas céntricas de la ciudad, incluyendo el hogar donde se crió junto a su familia, ubicado en calle Ricardo Maragaño.





Finalmente, la familia, acompañada por la comunidad, despidió con emotividad a "Chapu", como también era conocido, en el Cementerio Municipal de Puerto Williams.

​



Reiteramos nuestras condolencias y expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y a toda la comunidad ante este lamentable hecho ocurrido a una persona que forjó una profunda conexión con Puerto Williams, donde completó su enseñanza básica y media en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths. Además de vincular su vida al mar en la pesca artesanal, también trabajó en el servicio público, cumpliendo labores en controles fronterizos entre 2014 y 2023, en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a nivel regional.