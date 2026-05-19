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19 de mayo de 2026

MÁS DE 105 KILOS DE TAPAS DE PLÁSTICO “JUNTARON CON AMOR” PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL “PETER PAN”

La recolección de estos elementos permitirá apoyar económicamente a niñas y niños que padecen cáncer, con el apoyo del Club de Leones “Mujer Austral” de Punta Arenas.

Tapas (1)

“Estoy orgullosa. Es hermoso participar en esta causa por las niñas y los niños, un honor. Como familia anduvimos de casa en casa juntando tapas de plástico. La gente participaba y donaba harto, fueron las emocionadas palabras de Paulina Gómez, mamá de Thiago Teiguel y apoderada de Medio Menor A del Jardín Infantil “Peter Pan” de Punta Arenas, al cierre de la campaña “Juntando tapitas con amor”, del tradicional establecimiento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

 

En total, todos los niveles del recinto reunieron 105,5 kilos de estos elementos, muy dañinos para el medio ambiente. Las cifras más altas de recolección las alcanzaron el Medio Menor A, con 42,1 kilos; la Sala Cuna Mayor A, con 35,4 kilogramos y el Medio Mayor A, que juntó 13,6 kilos.

 

La educadora de párvulos Priscilla Monsalve detalló que las tapas de plástico tardan cientos de años en degradarse y que el reciclaje evita la contaminación. Este material servirá para fabricar nuevas cosas, lo que igualmente conlleva un aporte económico que va en ayuda de niñas y niños que sufren cáncer. 

 

“Para la comunidad educativa del jardín infantil es reconfortante. Estamos para ayudar y estar con la comunidad. Como funcionarias de la educación, estamos comprometidas a cuidar el medio ambiente”, agregó. Recordó que las familias de “Peter Pan”, ya estaban involucradas en la causa ecológica desde 2024, en el reciclaje de botellas de plástico, tarea en la que han contado con el apoyo de “Yo reciclo Magallanes”. “Es maravilloso reciclar y es favorable que todas y todos se involucren”, adicionó. 

 

Trabajo en comunidad

 

El Jardín Infantil “Peter Pan” está en calle General Del Canto 0726. Gran parte de las tapas fueron reunidas en un contenedor que se hallaba a la entrada del establecimiento de la Junji, que tiene forma de un gran corazón. En el recinto se efectuó una ceremonia de reconocimiento y premiación a los distintos niveles formativos, para aplaudir su esfuerzo y entrega a la campaña. 

 

Marcela Bustamante Martínez, del Club de Leones “Mujer Austral”, explicó que una de las tareas que desarrollan es recolectar tapas limpias y secas, como las brinda la unidad de la Junji. “Éstas las vendemos a una empresa que se llama ‘Patagonia circular’ y con el dinero vamos en respaldo de niñas y niños que sufren cáncer, en lo que es fundamental la trabajadora social del Hospital Clínico de Magallanes”, dijo.

 

“El aporte monetario se otorga en traslados a ciudades de Chile, como Valdivia o Puerto Montt. Es un alivio el trabajo que hacen en el Jardín Infantil ‘Peter Pan’ de Punta Arenas, por lo que agradecemos esta campaña”, cerró.

 

Marisol Villegas Núñez, directora regional s

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PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL GIRASOL PROMOVIERON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

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