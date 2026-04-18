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18 de abril de 2026

JARDÍN INFANTIL JOSEFINA BRAUN CELEBRA 47 AÑOS JUNTO A SU COMUNIDAD EDUCATIVA EN PUNTA ARENAS

​Niñas, niños, familias y equipo educativo participaron de una semana de actividades recreativas y pedagógicas en el establecimiento de Fundación Integra, destacando su sello ambientalista y antártico.

Foto grupal Josefina Braun

El jardín infantil Josefina Braun de Fundación Integra conmemoró su 47° aniversario con una semana de actividades centradas en el juego, la creatividad y el aprendizaje. La comunidad educativa, compuesta por niñas, niños, familias y equipo pedagógico, participó de diversas experiencias diseñadas para fortalecer el desarrollo integral en la primera infancia.

Durante la celebración se realizaron actividades basadas en los intereses de los párvulos, como jornadas de circo, zumba familiar, expresiones artísticas, una fiesta de cumpleaños y una visita educativa de Carabineros. Estas instancias permitieron reforzar el vínculo entre el establecimiento y su entorno cercano.

La directora del jardín, Fabiola Valenzuela, destacó el significado de este nuevo aniversario, relevando el carácter familiar del establecimiento y su enfoque pedagógico centrado en el bienestar y protagonismo de las niñas y niños. Asimismo, subrayó el trabajo que se realiza en conexión con la comunidad, incluyendo actividades al aire libre en el sector.

El establecimiento, ubicado en el tradicional barrio Río de la Mano de Punta Arenas, cuenta con certificación ambiental de excelencia y Sello Antártico, lo que refuerza su propuesta educativa orientada al respeto por el entorno natural y el aprendizaje a través de la exploración.

Desde el jardín infantil informaron que aún existen cupos disponibles para el presente año parvulario en los niveles medio menor y medio mayor, invitando a las familias interesadas a acercarse directamente al recinto para realizar consultas e inscripciones.


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