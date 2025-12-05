Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

PÁRVULOS DE JARDINES INFANTILES EXPLORAN CORRALES DE PESCA Y PATRIMONIO REGIONAL

​Fueron diez los establecimientos de Junji que participaron en las jornadas educativas del Plan de Acción de Cambio Climático liderado por el municipio.

PLAN DE ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO (5)

​Con más de 250 participantes y diez jornadas impartidas durante el año, concluyó la segunda versión del taller "Aprendiendo sobre Corrales de Pesca de la Región", iniciativa del Plan de Acción de Cambio Climático (PACCC) de la Municipalidad de Punta Arenas dirigida a los jardines infantiles Junji de la ciudad. La actividad buscó acercar a niños y niñas a las prácticas tradicionales de pesca utilizadas por pueblos originarios nómades acuáticos y terrestres, además de destacar la importancia del patrimonio costero en un contexto de cambio climático.

El alcalde Claudio Radonich valoró el trabajo formativo con la primera infancia. "Es un lindo taller que nos vincula con los pueblos originarios, con nuestro mar, y que forma parte de nuestro Plan de Acción de Cambio Climático. Los niños de diez jardines fueron parte de estas jornadas sobre ciencia y patrimonio, que también nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro entorno desde los más pequeños", señaló.

El jefe comunal destacó que estas acciones se suman a otras iniciativas ambientales del municipio: "Estamos con el Plan PUQ 30/30 para bajar al 2030 un 30% de las emisiones. Por eso no basta con reciclar o cuidar la energía; también hay que enseñar. Y eso es justamente lo que hace este taller, un verdadero éxito".

Desde el área técnica, Solange Arias, encargada de Energía y Ciencia del PACCC, explicó que las jornadas fueron coordinadas con la Comisión de Cambio Climático municipal y con el apoyo de la doctora en Arqueología, Ximena Torres, quien lidera un proyecto de difusión sobre prácticas ancestrales. "La actividad permitió conocer el borde costero, los pueblos originarios y la importancia de conservar lo natural, porque para poder cuidar hay que conocer. Con los cambios que observamos a escala regional y mundial, es fundamental que los niños aprendan, jugando, a valorar la naturaleza y a reconocer prácticas sustentables", señaló la funcionaria municipal. Arias destacó que esta versión alcanzó a unos 250 niños y niñas, y que esperan continuar con el programa el próximo año.

En los jardines, la experiencia fue recibida con entusiasmo. Sushumna Rabanal, educadora del Jardín Infantil Villa Las Nieves, comentó que la actividad resultó especialmente llamativa: "Pudieron hacer sus propias roquitas y luego armar un corral de pesca, algo muy entretenido para ellos. Si bien tenían algunas nociones, este taller los acerca al mundo de la pesca, al ecosistema y al funcionamiento del mundo marino, en línea con nuestro sello ambiental".

La académica de la Universidad de Magallanes, Ximena Torres, quien acompañó las jornadas, resaltó la importancia pedagógica de este tipo de actividades. "Es fundamental que desde muy pequeños comiencen, a partir del juego, a entender ciclos de la naturaleza que en la vida cotidiana no siempre observamos. También les permite valorar prácticas tradicionales de pueblos originarios y de culturas que llegaron a la región, como la chilota, para quienes los corrales de pesca son parte de su historia". Torres añadió que estas técnicas ancestrales "son altamente sustentables y permiten comprender cómo conservar la biodiversidad y el patrimonio".

Un taller que fue una instancia que combina ciencia, identidad territorial y educación ambiental; fortaleciendo la vinculación de los párvulos con el cuidado del entorno y la memoria cultural del borde costero de Punta Arenas.

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN RAMÓN CAÑAS MONTALVA EN PUNTA ARENAS

