2 de diciembre de 2025
PROFESIONALES DE ELIGE VIDA SANA INVITAN A LA COMUNIDAD A SUMARSE A LA CORRIDA COLOR RUN ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS
Buenos días región.
Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la nutricionista Javiera Jaña, la kinesióloga Cecilia Estrada y la psicóloga Katherine Herrera, profesionales del programa Elige Vida Sana, entregaron información a la ciudadanía e invitaron a la comunidad magallánica a participar en la corrida Color Run, que se desarrollará este sábado 6 de diciembre.
Las profesionales destacaron que la actividad está dirigida a todas las edades y busca promover estilos de vida activos y saludables a través de una jornada familiar y recreativa en uno de los puntos más concurridos de Punta Arenas. La invitación es a sumarse a la actividad desde las 15:00 horas en el sector multicanchas de la Costanera del Estrecho, donde se dará inicio a la corrida.
El programa Elige Vida Sana ha impulsado durante el año diversas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias de la región, y esta nueva convocatoria apunta a fomentar la participación y el movimiento a través de una actividad abierta, gratuita y pensada para toda la comunidad.
