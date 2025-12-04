Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

PISCINA DE 100 MIL LITROS REFORZARÁ LA RESPUESTA ANTE INCENDIOS FORESTALES EN PORVENIR

​En la instancia también participaron las prevencionistas de incendios forestales de la provincia y el jefe de distrito de CONAF, Miguel Millalonco, y la mascota institucional Forestín.

piscina 1 (5)

​Este martes se realizó el llenado de una piscina de 100 mil litros en el Aeródromo de Porvenir, infraestructura destinada a abastecer aeronaves durante emergencias por incendios forestales o estructurales. La operación fue ejecutada por equipos de CONAF y voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de Porvenir.

 
Hasta el lugar llegó el Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, quien conoció en terreno los protocolos y el funcionamiento de este recurso estratégico. En la instancia también participaron las prevencionistas de incendios forestales de la provincia y el jefe de distrito de CONAF, Miguel Millalonco, y la mascota institucional Forestín.

 
Un recurso clave para la respuesta aérea

 
El delegado Campos Prieto destacó la importancia de contar con esta infraestructura en la provincia: “Hoy día hemos venido a verificar el cumplimiento del llenado de la primera piscina de la provincia. Esta es una piscina de 100 mil litros que está disponible por si se establece un operativo para enfrentar algún incendio forestal o estructural. Esta es la piscina correspondiente a Porvenir”.

 
Asimismo, informó que existen otras piscinas destinadas a Pampa Guanaco y Primavera, las que serán llenadas próximamente. Explicó que este recurso se activa cuando se declara un incendio y se solicita una aeronave desde Punta Arenas, permitiendo su abastecimiento directo en Porvenir o en los puntos más cercanos según el operativo.

 
El delegado también reforzó el llamado a la comunidad: “Lo ideal siempre es trabajar en prevención. Hemos tenido casos de quemas no autorizadas y reiteramos que lo más importante es evitar riesgos. La tecnología de piscinas y helicópteros se utiliza sólo cuando el incendio supera la capacidad de control terrestre o es de difícil acceso. La prevención es fundamental para una temporada segura en la provincia”.

 
Por su parte, el jefe de distrito de CONAF, Miguel Millalonco, enfatizó el valor operativo de esta piscina en el combate aéreo: “El objetivo primordial es contar con un recurso hídrico para la comuna de Porvenir y para toda la provincia. Esta piscina permite abastecer aeronaves de ala fija en la pista de aterrizaje, lo que es esencial en caso de incendios de magnitud”.

 
Millalonco explicó que, durante emergencias como el incendio de Timaukel, las aeronaves habían debido abastecerse en Punta Arenas, lo que incrementaba los tiempos de respuesta. Con la piscina instalada en Porvenir, la cobertura se amplía significativamente para toda la isla.


CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PUNTA ARENAS RECIBIÓ GOBIERNO EN TERRENO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

munipuq
nuestrospodcast
pdipaine

PDI Y FISCALÍA REALIZARON DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN TORRES DEL PAINE POR EL FALLECIMIENTO DE TURISTAS

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
MESA DE REINSERCIÓN2

SEREMI DE JUSTICIA: “TRABAJO EN ESTA GESTIÓN DE GOBIERNO PERMITIÓ FORTALECER LA REINSERCIÓN“

certificacion 1 (1)

VECINAS Y VECINOS DE PORVENIR SE CERTIFICAN EN GANADERÍA Y AGRICULTURA GRACIAS A INICIATIVA DEL SENCE