APODERADOS REFLEXIONARON SOBRE EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL JARDÍN INFANTIL “SUEÑOS DE INFANCIA”

“Fue un diálogo muy relevante y valioso, que unió el trabajo que se efectúa en el jardín infantil con la responsabilidad de las madres, padres y apoderados en la labor con la niñez. Súper bueno. Hay que trabajar en equipo y abrir el establecimiento para que todas y todos lo conozcan”, aseveró la apoderada del recinto ‘Sueños de Infancia’ y representante de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Lenna Arriagada, quien participó en un diálogo ciudadano de la comunidad educativa sobre desarrollo socioemocional de las niñas y los niños.

Ella fue parte de las decenas de personas que asistieron al encuentro desarrollado en la unidad educativa de calle Cirujano Videla 048 y administrada directamente por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Fue hecha una presentación por su encargada, la educadora de párvulos Camila González Pinilla; hubo un saludo de la directora regional, Paola Valenzuela Pino y más tarde, reflexiones efectuadas por grupos con presentaciones finales ante el pleno.

El desarrollo socioemocional es el proceso por el que las personas aprenden a comprender y expresar emociones, así como construir y mantener relaciones saludables. Es fundamental para el bienestar integral, enormemente relevante en el trabajo de la Junji hacia a las niñas y los niños y la posterior capacidad de enfrentar desafíos de toda índole a lo largo de la vida.

Para la apoderada de la Sala Cuna Menor, Fernanda Asenjo Montes, el diálogo fue enriquecedor. “Todas y todos aprenden todos los días siendo padres, lo que no es fácil y qué mejor que dialogar al respecto entre pares. Es un aporte”, evaluó.

La educadora de párvulos del vecino establecimiento, también de la Junji, “Peter Pan”, Jessica Soto, calificó de interesante la acción. “Hubo mucha convocatoria, siendo la primera vez que participo. El jardín infantil es el refugio positivo para las niñas y los niños, como lo dijeron los propios participantes”, afirmó.

Temática elegida por la propia comunidad educativa

Camila González informó que la temática sobre el desarrollo socioemocional fue escogida por las propias familias del Jardín Infantil “Sueños de Infancia” mediante una encuesta. “Tuvimos una convocatoria muy buena y creo que fue una excelente instancia para que las madres, padres y apoderados vengan a reflexionar. Es bueno sentarse a conversar y tocar temas. Todas y todos compartieron de forma relevante. Estoy feliz porque, además, lo hicimos en el contexto de la Semana de la Educación Parvularia. Esperamos repetir esta experiencia en 2026”, sostuvo la joven profesional.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino concluyó que “las familias expresaron de manera natural y muy sentida sus vivencias y la importancia de ser modelos de expresión y contención emocional para sus hijas e hijos. Fueron compartidas experiencias que permiten identificar y valorar lo que cada familia hace en torno a la crianza”.

