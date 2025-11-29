FINNING CATERPILLAR DESTACA SU ROL EN LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA H2V

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, Finning Caterpillar presentó su participación como actor clave en los proyectos de hidrógeno verde que comienzan a consolidarse en la región de Magallanes.

Yasna Salgado, gerenta de Finning Caterpillar, conversó con la comunidad destacando la relevancia de estar presentes en esta instancia formativa. “Para nosotros es muy importante estar acá como parte de la cadena de valor de los proyectos de H2V que están llegando a la región”, señaló, subrayando la responsabilidad que tiene la compañía en el proceso de preparación y acompañamiento a las iniciativas energéticas que avanzan en Magallanes.

La empresa instaló un simulador de excavadora que llamó la atención de niñas, niños, jóvenes y adultos. “Acá tenemos un simulador de excavadora, está toda la comunidad invitada a participar de este simulador; hemos tenido alumnos de jardín infantil, adultos, personas con y sin experiencia en la operación de máquinas, así que todos súper invitados a probar este simulador que es bien entretenido, es una simulación en tiempo real de lo que es manejar una máquina”, comentó Salgado, destacando la alta participación en la actividad.

La ejecutiva también explicó que el equipamiento de la compañía está preparado para asumir los desafíos de infraestructura que requieren los proyectos de hidrógeno verde. “Todas nuestras máquinas están preparadas para todo lo que es el movimiento de tierra, la infraestructura habilitante para los proyectos de H2V, construcción de casas, carreteras, ampliación de aeropuertos, etc.”, afirmó. Añadió además que Caterpillar avanza en nuevas tecnologías. “Caterpillar está trabajando en la creación, fabricación de generadores 100% a hidrógeno, entonces ahí también tenemos el aporte como Caterpillar, como Finning, a todo esto del H2V”.

Respecto al dinamismo del sector, Salgado destacó que “semana a semana tenemos noticias que siempre esperamos sean buenas para la región; son súper importantes que estos proyectos lleguen a la región”. Aseguró que Finning mantiene un compromiso permanente con la formación de capital humano y acompañamiento técnico: “Nosotros participamos desde lo que es capacitaciones, instrucciones de nuestros propios productos, en las charlas que se dictan acá en la región también estamos presentes para hacer nuestro aporte”.

Finalmente, enfatizó que la compañía ya trabaja internamente para estar lista cuando comiencen a instalarse los proyectos de hidrógeno verde. “Ver cómo también, como compañía, nos vamos preparando para cuando llegue el esperado momento y los proyectos se instalen, nosotros poder estar preparados para abastecer a lo que se necesite aquí en la región”, concluyó.

