Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS DE PUERTO NATALES

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

MINVU -Primer Centro Comunitario de Cuidados de Natales_1

Con la instalación de la primera piedra, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dio inicio oficial a la construcción del Centro Comunitario de Cuidados “Nuevos Horizontes”, el primero en su categoría para la comuna de Natales y el segundo para la Provincia de Última Esperanza.

La iniciativa, que se ejecuta a través del subsidio DS27 del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, contempla una inversión sectorial de 9.600 UF, equivalentes a 381,7 millones de pesos, y un plazo de ejecución de 12 meses, proyectando su término para febrero de 2027.

El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, destacó que “el sello del Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido el Sistema Nacional de Cuidados, y esta primera piedra marca un nuevo hito en nuestra región. Ya contamos con centros en San Gregorio y Torres del Paine, y hoy Puerto Natales se suma a esta red, reafirmando que el Estado está presente donde exista una persona que necesite apoyo”.

El recinto se emplazará en calle Wellington N° 2160, en la población Shuka II, y contará con una superficie de 180,13m². El programa arquitectónico considera sala de cuidados, sala de actividades recreativas, sala para actividades productivas, oficina administrativa, bodega, cocina, patio interior cubierto y servicios higiénicos diferenciados.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, subrayó que “esta obra forma parte de nuestra hoja de ruta ministerial y refleja el trabajo colaborativo con el Ministerio de Desarrollo Social, los municipios y las organizaciones locales. No solo pensamos en vivienda y desarrollo urbano, sino también en fortalecer el pilar social de nuestras políticas públicas, apoyando a las familias cuidadoras con infraestructura digna y adecuada”.

El proyecto cuenta con el patrocinio de la Entidad Patrocinante Jorge Fresard Hernández y será ejecutado por la Constructora Mavarys SpA, con Serviu Magallanes como Unidad Técnica.

El subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz Asenjo, señaló que “la política nacional de cuidados se construye de manera transversal entre ministerios y servicios. Este centro es fruto de un trabajo interinstitucional que reconoce el derecho a cuidar, a ser cuidado y también al autocuidado, una tarea históricamente invisibilizada y que hoy adquiere un compromiso institucional del Estado”.

La presidenta de la agrupación Perseverar es Avanzar, Joseline Andrade, valoró el hito y afirmó que “este centro era muy esperado por las organizaciones de Puerto Natales. Participamos activamente en su impulso y hoy vemos concretado un logro que permitirá visibilizar aún más la importancia del cuidado y fortalecer a las familias que lo necesitan”.

Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio. Con ello, el Minvu continúa avanzando en la implementación de equipamientos comunitarios que complementan la política habitacional y urbana, promoviendo cohesión social y bienestar territorial en Magallanes.


