PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA LANZAMIENTO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2022 - 2026

Este jueves 26 de febrero el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó en el Palacio de La Moneda la ceremonia de lanzamiento del libro “Chile: un socio confiable. Certezas en tiempos de transición”, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; y representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales y del mundo académico.



“Chile: un socio confiable. Certezas en tiempos de transición” expone los lineamientos, prioridades y principales hitos de la política exterior chilena durante el período 2022–2026, en un escenario internacional marcado por la transición hacia un nuevo orden global, la fragmentación geopolítica, la crisis climática y el debilitamiento del multilateralismo tradicional.



"La política internacional debe tener una continuidad y quienes tenemos el honor de ejercerla por el tiempo que dura nuestro mandato, debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes. Y creo, y esto quedará a juicio de la historia, que hemos cumplido con ese mandato", destacó el mandatario.



La obra presenta a Chile como un actor internacional estable y confiable, cuya acción exterior se sustenta en principios de Estado que trascienden los ciclos gubernamentales: el respeto irrestricto al derecho internacional, la defensa de la democracia y los derechos humanos, la solución pacífica de controversias, el multilateralismo efectivo y la cooperación internacional. Sobre esa base de continuidad, el libro da cuenta de ajustes y énfasis propios del período, integrando nuevas dimensiones a la proyección internacional del país.



En este contexto el Jefe de Estado afirmó que "navegar en un clima de transición e incertidumbre parece ser el signo de los tiempos. Pero aunque todo lo que pensamos sólido hoy día parezca desvanecerse en el aire, desde Chile decimos con tranquilidad que hay un principio que no admite fluctuaciones: nuestras decisiones de política exterior y de política comercial las tomamos con mirada de Estado".



Entre los ejes centrales el texto destaca el liderazgo de Chile en la defensa de los derechos humanos en foros multilaterales (por ejemplo, ante los casos de Nicaragua, Venezuela y el conflicto palestino-israelí); una política exterior activa frente a conflictos internacionales relevantes (como en el caso de la invasión rusa a Ucrania y la guerra entre Israel y Hamas); el fortalecimiento del multilateralismo como herramienta para la paz y la gobernanza global; y la adopción de una política exterior feminista como enfoque transversal de la acción diplomática. A ello se suma una diplomacia ambiental robusta, que posiciona a Chile como actor relevante en la lucha contra el cambio climático, la protección de los océanos y la gobernanza antártica, proyectando también en este último ámbito las pretensiones soberanas del país en el continente blanco.



Para el canciller Alberto van Klaveren "este libro no solo condensa un periodo de gobierno. También documenta una manera de estar en el mundo, como Cancillería: con voz propia, con principios claros, con moderación y pragmatismo, con vocación de cooperación y con conciencia de que la política exterior es una política de Estado al servicio del interés nacional y del bienestar de nuestra ciudadanía".



Finalmente, la obra destaca la gestión consular, la vinculación con la diáspora, y el rol de la ciencia, la cultura y el conocimiento como herramientas de proyección internacional. En su conjunto, el libro constituye un compendio de una política exterior que combina continuidad y cambio, proyectando a Chile como un país abierto al mundo, con voz propia, comprometido con la democracia, la dignidad humana y la cooperación internacional en tiempos de incertidumbre.









​

