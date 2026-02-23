CIENTÍFICOS EXPLICAN NUEVOS ATAQUES DE PUMAS A PINGÜINOS EN LA PATAGONIA: "ES UNA CONSECUENCIA DE LA INTERVENCIÓN HUMANA"

Un estudio científico publicado en febrero de 2026 analizó la dinámica entre pumas (Puma concolor) y pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) en el Parque Nacional Monte León, en la provincia argentina de Santa Cruz, revelando un escenario complejo de conservación en la Patagonia.

Entre 2007 y 2010, los investigadores registraron que pumas que retornaron naturalmente al área mataron 7.087 pingüinos adultos, cifra que representa aproximadamente el 7,6% de la colonia adulta, estimada en unos 93.000 individuos. El regreso de los felinos se produjo tras el retroceso de la actividad ganadera que históricamente los había desplazado del territorio.

La autora principal del estudio, la bióloga Melisa Lera, explicó que los pumas volvieron sin intervención humana directa y encontraron una colonia que se había establecido en ausencia de depredadores terrestres. La investigación determinó que la depredación por sí sola no pone en riesgo de extinción a la colonia, aunque podría agravar escenarios críticos si se combinara con baja supervivencia juvenil o malos ciclos reproductivos.

El trabajo, desarrollado por la Unidad de Investigación para la Conservación de la Vida Silvestre (WildCRU) de la Universidad de Oxford, junto a investigadores argentinos y guardaparques, subraya que el fenómeno es consecuencia indirecta de acciones humanas pasadas. La expansión ganadera del siglo XX desplazó a los pumas; décadas después, su regreso natural generó nuevas interacciones ecológicas.

Los científicos advierten que, en un contexto de cambio climático y variaciones ambientales que afectan la reproducción y supervivencia juvenil de los pingüinos, el monitoreo constante será clave. El caso de Monte León se proyecta como modelo para anticipar lo que podría ocurrir en otras colonias continentales de la Patagonia, incluyendo zonas del extremo sur chileno donde el puma también ha ampliado su rango.

El estudio concluye que intervenir mediante la eliminación de pumas no sería una solución y podría generar efectos contraproducentes, enfatizando que el desafío actual de la conservación es adaptarse a ecosistemas en recuperación donde especies depredadoras retoman sus territorios históricos.



