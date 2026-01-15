CONAF: "LOS INCENDIOS DE LA PATAGONIA ARGENTINA NO AVANZARÍAN HACIA CHILE"

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto al director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, abordaron la situación del incendio en la Patagonia argentina. Además, informaron sobre las principales causas de los últimos siniestros a nivel nacional y entregaron recomendaciones para evitar nuevas emergencias.

En el contexto de la campaña “Los incendios forestales tienen nombre y apellido”, Illesca se refirió a los siniestros de la provincia de Chubut al otro lado de la cordillera, afirmando que “los incendios de la Patagonia Argentina no avanzarían hacia Chile”.

Los primeros incendios en la Patagonia argentina se detectaron el 5 de enero en Puerto Patriada, posteriormente, las llamas envolvieron el pueblo de Epuyen de 2 mil habitantes, y se extendieron hacia el monte Pirque en El Hoyo. A la fecha, se han evacuado más de 3 mil personas y se han desplegado sobre las 650, entre ellas brigadistas y personal de apoyo, además del despliegue de ocho vehículos aéreos que combaten contra los siniestros.

Según cifras de Greenpeace Argentina, los incendios han consumido 52 mil hectáreas en la Patagonia, y 21 mil solo en la provincia de Chubut.

El subsecretario Ramos sostuvo que como país “estamos en condiciones de poder contribuir al país vecino” y que frente al cambio climático “es importante fortalecer las capacidades que tenemos para combatir los siniestros”. Asimismo, aseguró que los focos de fuego de la Patagonia argentina se encuentran entre 18 a 20 kilómetros de la frontera chilena.

“El Presidente (Boric) y el canciller (Van Klaveren) se han manifestado, Chile siempre va a tener una predisposición de colaborar con nuestros países vecinos. Cancillería, Conaf y la subsecretaría del interior comenzaron reuniones y encuentros con Argentina. Ya tenemos un acuerdo de cual es el tipo de ayuda que se puede entregar. Nos habilita para contratar gente que ayude a combatir el fuego, específicamente en el parque nacional Los Álamos y en la provincia de Chubut”, detalló Ramos.

Igualmente, la autoridad expuso que los recursos empleados en el incendio de la Patagonia “se tratan de aeronaves ligeras” adicionales, y no forman parte del staff para combatir los siniestros a nivel nacional.

Actividades preventivas

En el marco de las altas temperaturas que han marcado los últimos días, desde la Subsecretaría del Interior y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hicieron un llamado a reforzar la prevención de incendios. El subsecretario Ramos indicó que “en esta temporada, van más de 2 mil 600 incendios forestales y el 75% podían haberse evitado”.

Patrullajes preventivos, suspensión del uso de fuego de quemas agrícolas, además de jornadas locales con vecinos y vecinas orientadas a informar y concientizar sobre la importancia de adoptar conductas responsables, son algunas de las actividades preventivas que ha impulsado Conaf.

De la misma manera, la corporación ha estado realizando jornadas preventivas en distintos puntos del territorio, enfocadas principalmente en sectores rurales y de interfaz urbano-forestal. Dentro de las medidas para evitar la generación de incendios, el organismo sugiere no usar herramientas que generen chispas y no quemar basura en parcelas o lugares al aire libre.

El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, señaló que solo en este verano se han acumulado un total de 27 querellas, con 14 imputados, 13 en 2025 y uno en enero.

En tanto, las autoridades informaron que los principales incendios activos se encuentran en las regiones de Ñuble y La Araucanía.

Fuente: radio.uchile.cl

