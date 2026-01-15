Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de enero de 2026

CONAF: "LOS INCENDIOS DE LA PATAGONIA ARGENTINA NO AVANZARÍAN HACIA CHILE"

​El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que Chile ya tiene un acuerdo respecto a qué tipo de ayuda entregarán para el combate del fuego, específicamente en la provincia de Chubut y en el sector de Los Álamos.

conaf-descarta-que-incendios-en-la-patagonia-argentina-avancen-hacia-chile-no-hay-riesgo-potencial

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, junto al director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, abordaron la situación del incendio en la Patagonia argentina. Además, informaron sobre las principales causas de los últimos siniestros a nivel nacional y entregaron recomendaciones para evitar nuevas emergencias.

En el contexto de la campaña “Los incendios forestales tienen nombre y apellido”, Illesca se refirió a los siniestros de la provincia de Chubut al otro lado de la cordillera, afirmando que “los incendios de la Patagonia Argentina no avanzarían hacia Chile”.

Los primeros incendios en la Patagonia argentina se detectaron el 5 de enero en Puerto Patriada, posteriormente, las llamas envolvieron el pueblo de Epuyen de 2 mil habitantes, y se extendieron hacia el monte Pirque en El Hoyo. A la fecha, se han evacuado más de 3 mil personas y se han desplegado sobre las 650, entre ellas brigadistas y personal de apoyo, además del despliegue de ocho vehículos aéreos que combaten contra los siniestros.

Según cifras de Greenpeace Argentina, los incendios han consumido 52 mil hectáreas en la Patagonia, y 21 mil solo en la provincia de Chubut.

El subsecretario Ramos sostuvo que como país “estamos en condiciones de poder contribuir al país vecino” y que frente al cambio climático “es importante fortalecer las capacidades que tenemos para combatir los siniestros”. Asimismo, aseguró que los focos de fuego de la Patagonia argentina se encuentran entre 18 a 20 kilómetros de la frontera chilena.

“El Presidente (Boric) y el canciller (Van Klaveren) se han manifestado, Chile siempre va a tener una predisposición de colaborar con nuestros países vecinos. Cancillería, Conaf y la subsecretaría del interior comenzaron reuniones y encuentros con Argentina. Ya tenemos un acuerdo de cual es el tipo de ayuda que se puede entregar. Nos habilita para contratar gente que ayude a combatir el fuego, específicamente en el parque nacional Los Álamos y en la provincia de Chubut”, detalló Ramos.

Igualmente, la autoridad expuso que los recursos empleados en el incendio de la Patagonia “se tratan de aeronaves ligeras” adicionales, y no forman parte del staff para combatir los siniestros a nivel nacional.

Actividades preventivas

En el marco de las altas temperaturas que han marcado los últimos días, desde la Subsecretaría del Interior y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hicieron un llamado a reforzar la prevención de incendios. El subsecretario Ramos indicó que “en esta temporada, van más de 2 mil 600 incendios forestales y el 75% podían haberse evitado”.

Patrullajes preventivos, suspensión del uso de fuego de quemas agrícolas, además de jornadas locales con vecinos y vecinas orientadas a informar y concientizar sobre la importancia de adoptar conductas responsables, son algunas de las actividades preventivas que ha impulsado Conaf.

De la misma manera, la corporación ha estado realizando jornadas preventivas en distintos puntos del territorio, enfocadas principalmente en sectores rurales y de interfaz urbano-forestal. Dentro de las medidas para evitar la generación de incendios, el organismo sugiere no usar herramientas que generen chispas y no quemar basura en parcelas o lugares al aire libre.

El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, señaló que solo en este verano se han acumulado un total de 27 querellas, con 14 imputados, 13 en 2025 y uno en enero.

En tanto, las autoridades informaron que los principales incendios activos se encuentran en las regiones de Ñuble y La Araucanía.

Fuente: radio.uchile.cl




dirconafmagallanes

CONAF MAGALLANES INFORMA MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN PARQUE NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

Leer Más

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

MINVU - Costaneras Natales_aérea
nuestrospodcast
torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
conaf-descarta-que-incendios-en-la-patagonia-argentina-avancen-hacia-chile-no-hay-riesgo-potencial

CONAF: "LOS INCENDIOS DE LA PATAGONIA ARGENTINA NO AVANZARÍAN HACIA CHILE"

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ips magallanes info

IPS ASEGURA PAGO DE PGU A PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES MIENTRAS SE REALIZAN NUEVAS REVISIONES DE REQUISITOS DE RESIDENCIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
srjmediosmagallanes

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL FORTALECE RELACIONAMIENTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN DE MAGALLANES