23 de febrero de 2026

IRENE AGUILANTE BRILLÓ COMO JURADO EN COMPETENCIA EN ARGENTINA

Buenos Días Región

Irene Aguilante, asistente de educación en un jardín de Puerto Natales

En el programa Buenos Días Región, Irene Aguilante, asistente de la educación en un jardín infantil de Puerto Natales, relató su experiencia como jurado en un torneo internacional de asadores realizado en Argentina, donde representó a Chile tras ser invitada por la agrupación Gauchos Fueguinos. Fue seleccionada como la única representante chilena en un circuito que reunió participantes desde la Patagonia argentina hasta Uruguay.

El encuentro se desarrolló en el Campo Padín, en Ushuaia, y congregó delegaciones de Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay. Cada equipo recibió tres corderos, dos parados y uno tendido que debían preparar en cuatro horas. El jurado evaluó organización, compañerismo, técnica, presentación y, principalmente, que el sabor del cordero no fuera opacado por los aliños.

Aguilante destacó que Chile acertó con una preparación más tradicional, privilegiando la sal y el respeto por el sabor original de la carne. El equipo “Los Camperos” de Puerto Natales obtuvo el primer lugar gracias a un trabajo limpio, ordenado y con un cordero bien cocido, jugoso y parejo. Además, tras la competencia, compartieron cazuela de luche y pan con el público, gesto que marcó la diferencia.

La jurado señaló que el evento reunió a cerca de cuatro mil personas y destacó el alto nivel organizativo argentino, donde se cubrió alojamiento y logística para los participantes. Sin embargo, lamentó la baja difusión en medios chilenos pese a la relevancia internacional del certamen.

Con ocho años de trayectoria como asadora y jurado, Aguilante comentó que debió otorgar una baja calificación a la delegación mexicana debido a deficiencias en la cocción. Explicó que, si bien eran participantes muy comprometidos, no lograron adaptarse a la tradición patagónica del cordero al palo.

Finalmente, Irene adelantó que trabaja en nuevos proyectos para la región de Magallanes, como impulsar la esquila en el Carnaval de Invierno y promover talleres certificados para mujeres interesadas en aprender el oficio del asado, con el objetivo de fortalecer tradiciones y generar nuevas oportunidades de emprendimiento.

Freddy Nahuelquín

LIBRO "COCINA ANCESTRAL" RESCATA MEMORIA GASTRONÓMICA DE PUEBLO WILLICHE EN MAGALLANES

