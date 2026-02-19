SERNAC FISCALIZÓ LIBRERÍAS EN MAGALLANES ANTE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

Ante el pronto regreso a clases de niños, niñas y adolescentes, el SERNAC Regional de Magallanes fiscalizó distintas librerías de Punta Arenas para verificar el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras al momento de comprar artículos escolares.

Durante este monitoreo, se revisaron aspectos clave como el cumplimiento del deber de exhibición de precios a la vista del público y la entrega de información para poder ejercer el derecho a la garantía legal de los productos.

Además, se verificó que los productos estén correctamente rotulados en idioma español, junto con contar con los datos visibles del encargado del establecimiento, lo que permite a las personas saber a quién dirigirse ante cualquier problema.

El Director Regional del SERNAC de Magallanes, Matías Salazar, explicó que "las personas consumidoras tienen el derecho a contar con toda la información, de forma clara y oportuna, al momento de realizar sus compras escolares, tanto de los precios como para poder ejercer el ejercicio pleno del derecho a la garantía legal y del retracto en compras realizadas por medios electrónicos".

RECOMENDACIONES AL COMPRAR ÚTILES ESCOLARES

El SERNAC recuerda a las familias que, antes de adquirir artículos escolares, es fundamental:

● Comprar en el comercio formal y establecido.

● Comparar precios en distintas tiendas para evitar pagar de más.

● Exigir boleta o comprobante de compra, ya que es clave para hacer valer la garantía.

● Verificar que la información del producto esté en idioma español, especialmente en artículos como mochilas, estuches y cuadernos.

● Recordar que todos los productos nuevos tienen garantía legal, por lo que, si vienen defectuosos, los consumidores pueden exigir el cambio, la reparación o la devolución de su dinero en un período de seis meses.

● Recordar que los establecimientos educacionales no pueden exigir determinadas marcas, a menos que se basen en criterios pedagógicos, sanitarios o de otro orden, que vayan en directo beneficio del alumno, en cuyo caso podrán realizar sugerencias debidamente acreditadas a las/os apoderados/as.

COTIZADOR DEL SERNAC

Adicionalmente, y con el objetivo de ayudar a los apoderados en una de las tareas más difíciles del inicio del año escolar, el SERNAC lanzó recientemente un "Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares 2026".

La herramienta gratuita incluye más de 150 mil precios correspondientes a alrededor de 60 empresas entre librerías y supermercados, que suman más de 1.600 sucursales o locales de todo el país.

El análisis que se realizó de los precios de útiles escolares evidencia amplias diferencias en productos esenciales, lo que refuerza la importancia de comparar antes de comprar.

El Director Regional del SERNAC hizo un llamado a las personas a utilizar esta herramienta elaborada por el Servicio, la cual está disponible en el sitio web www.sernac.cl

Si alguna persona consumidora detecta incumplimientos en la venta de útiles escolares, puede ingresar su reclamo a través del mismo sitio web, llamando gratuitamente al 800 700 100 o acudiendo a la oficina del SERNAC regional, ubicada en calle Lautaro Navarro 353, Punta Arenas.