Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de diciembre de 2025

SERNAC, SERNATUR Y SII EN ACCIÓN MULTITAREA FISCALIZAN MERCADO DEL TURISMO EN PUERTO NATALES

La acción en terreno permite que cada uno de los Servicios, en el marco de sus atribuciones, inspeccione el cumplimiento de la normativa vigente.

20251223 Fiscalización Turismo Natales (5)

El SERNAC de la Dirección Regional de Magallanes, SERNATUR y SII realizaron una fiscalización en el mercado del turismo, focalizado a las empresas que ofrecen servicios de alojamiento turísticos en la ciudad de Puerto Natales.

 

Se trata de una fiscalización integrada multitarea, lo que implica que Servicio Público participante, de acuerdo a sus propias facultades, fiscaliza o inspecciona a este tipo de empresas de servicios.

 

El despliegue territorial permite al SERNAC confirmar, especialmente aquellos aspectos relacionados con la información de servicios ofrecidos, precios, promociones y ofertas, seguridad en el consumo, entre otros antecedentes.

 

El Director Regional del SERNAC de Magallanes, Matías Salazar, explicó que "este tipo de despliegue conjunto y multitarea permite verificar si este tipo de comercio, altamente demandado, especialmente en la temporada estival que se avecina, cumple con todas las exigencias establecidas por la norma en el país, lo que va en directo beneficio de las y los consumidores".

 

Mientras que, para el SERNATUR, revisar si los locales están inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, entre otras materias. 

 

En el caso del SII, sus funcionarios fiscalizaron la entrega de boletas y facturas, ya que permite identificar posibles irregularidades e incumplimientos, además, de orientar a los contribuyentes.

 

El llamado de SERNAC es a las empresas para que mantengan publicada información completa de sus servicios, como listas de precios a disposición del público en forma visible, accesible y permanente, a fin de que las personas puedan cotizar según su preferencia.


gobernadoraentregaviviendas

GOBERNADORA (S) PARTICIPA DE LA ENTREGA DE 120 NUEVAS CASAS EN LOS LOTEOS “LOMAS DEL BOSQUE 4 Y 5” DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 120 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA LAS 4 MIL SOLUCIONES HABITACIONALES EN MAGALLANES

Leer Más

​El hito permitió consolidar a la región como líder a nivel país en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, con un avance que duplica la meta fijada para el periodo presidencial.

​El hito permitió consolidar a la región como líder a nivel país en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, con un avance que duplica la meta fijada para el periodo presidencial.

MINVU - Entrega Lomas del Bosque 4 y 5_6
nuestrospodcast
CEREMONIA BIENVENIDA Y RECONOCIMIENTO DOTACION GU 6

IVª BRIGADA AÉREA REALIZÓ CEREMONIA DE BIENVENIDA A DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
20251223 Fiscalización Turismo Natales (5)

SERNAC, SERNATUR Y SII EN ACCIÓN MULTITAREA FISCALIZAN MERCADO DEL TURISMO EN PUERTO NATALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
daniela paredes gallardo

DANIELA PAREDES: LA REINVENCIÓN DE LA JUGADORA MAGALLÁNICA DE ALTO RENDIMIENTO A ÁRBITRA Y PROFESORA DE PÁDEL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
file_20251223162536

CONGRESO FUTURO PREPARA SU 15° EDICIÓN CON PRESENCIA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS Y DOS PREMIOS NOBEL ENTRE SUS EXPOSITORES