SERNAC, SERNATUR Y SII EN ACCIÓN MULTITAREA FISCALIZAN MERCADO DEL TURISMO EN PUERTO NATALES

El SERNAC de la Dirección Regional de Magallanes, SERNATUR y SII realizaron una fiscalización en el mercado del turismo, focalizado a las empresas que ofrecen servicios de alojamiento turísticos en la ciudad de Puerto Natales.

Se trata de una fiscalización integrada multitarea, lo que implica que Servicio Público participante, de acuerdo a sus propias facultades, fiscaliza o inspecciona a este tipo de empresas de servicios.

El despliegue territorial permite al SERNAC confirmar, especialmente aquellos aspectos relacionados con la información de servicios ofrecidos, precios, promociones y ofertas, seguridad en el consumo, entre otros antecedentes.

El Director Regional del SERNAC de Magallanes, Matías Salazar, explicó que "este tipo de despliegue conjunto y multitarea permite verificar si este tipo de comercio, altamente demandado, especialmente en la temporada estival que se avecina, cumple con todas las exigencias establecidas por la norma en el país, lo que va en directo beneficio de las y los consumidores".

Mientras que, para el SERNATUR, revisar si los locales están inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, entre otras materias.

En el caso del SII, sus funcionarios fiscalizaron la entrega de boletas y facturas, ya que permite identificar posibles irregularidades e incumplimientos, además, de orientar a los contribuyentes.

El llamado de SERNAC es a las empresas para que mantengan publicada información completa de sus servicios, como listas de precios a disposición del público en forma visible, accesible y permanente, a fin de que las personas puedan cotizar según su preferencia.

