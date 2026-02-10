PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026: CÓMO REVISAR MULTAS IMPAGAS ANTES DE REALIZAR EL TRÁMITE

El pasado domingo 1 de febrero comenzó el proceso de pago del Permiso de Circulación 2026, trámite obligatorio para vehículos particulares que se extiende hasta el 31 de marzo. Para concretarlo, los propietarios deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos no registrar multas o infracciones de tránsito impagas asociadas al vehículo.

Con el fin de facilitar esta verificación, el Servicio de Registro Civil e Identificación habilitó un sistema en línea que permite a los dueños revisar si mantienen deudas pendientes. La consulta considera multas registradas al 30 de noviembre de 2025, información clave para evitar inconvenientes al momento de gestionar el permiso correspondiente.

Para realizar la revisión, se debe ingresar al sitio habilitado y digitar la placa patente del vehículo utilizando letras y números sin guión. En el caso de motocicletas, se solicita anteponer un cero a los números de la patente para efectuar correctamente la búsqueda en la plataforma.

Según lo indicado en el portal, quienes necesiten verificar la existencia de convenios de pago asociados a multas TAG —según la Ley 21.213— deberán adquirir el certificado de multas correspondiente. Este procedimiento forma parte de los pasos previos habituales para cumplir con el trámite anual que se realiza en comunas de todo el país, incluyendo la Región de Magallanes.

