Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

23 de septiembre de 2025

CARLOS ODEBRET: “LA DEMORA EN OTORGAR LOS PERMISOS PUEDE COMPROMETER LA SALUD DE LOS PECES”

​Carlos Odebret explicó que como una actividad que trabaja con recursos biológicos, la demora en otorgar los permisos puede comprometer la salud de los peces y a partir de ahí generar efectos ambientales y económicos.

salmonmagallanes

La reciente aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales marca un paso importante hacia la modernización de la tramitación administrativa en diversos sectores productivos del país, incluida la salmonicultura. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, busca simplificar la obtención de permisos, con el objetivo de entregar mayores certezas a los proyectos de inversión.

El 4 de septiembre de 2025, el Tribunal Constitucional finalizó el control obligatorio del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, concluyendo que sus normas se ajustan a la Constitución Política de la República.

Con ello, se dio paso a las etapas siguientes del proceso legislativo, las que deberán desarrollarse durante los próximos días. Según el seremi de Economía de Los lagos, Luis Cárdenas, explica que, este proyecto “interviene más de 40 leyes y ordena más de 400 autorizaciones sectoriales”.

En SalmonChile valoran la aprobación de la Ley de Permisos Sectoriales como un avance para el país y para muchos rubros productivos. Sin embargo, “en el caso de la salmonicultura, su impacto será limitado, ya que no aborda de manera específica los permisos que afectan directamente a nuestro sector”, comentaron desde el gremio.

Por lo mismo, creen que aún queda un camino pendiente para lograr una modernización real en los procesos que regulan la actividad. En este sentido, el desafío principal es que, al no incluir los permisos propios de la salmonicultura, las empresas seguirán enfrentando procesos largos, complejos y con múltiples instancias de revisión. Esto genera incertidumbre para la planificación de inversiones y limita la capacidad de proyectar el crecimiento o la renovación de concesiones con mayor certeza. Desde el gremio especifican que, si bien los beneficios directos son acotados, la Ley abre una oportunidad de discusión y aprendizaje.

“Puede sentar las bases para que futuros gobiernos -o este mismo en lo que resta de su gestión- profundicen en reformas que permitan incluir a sectores como la salmonicultura, modernizando efectivamente los procesos y generando
un marco más claro y eficiente”, explicaron.

De esta manera, en el gremio creen que es necesario ampliar el alcance de la Ley, de modo que contemple los permisos que son críticos para el sector. Una revisión futura debería asegurar que los procesos sean más ágiles, proporcionales y transparentes, entregando certezas regulatorias que contribuyan al desarrollo sostenible de la salmonicultura y al mismo tiempo resguarden el medio ambiente y las comunidades.

Desde el Consejo del Salmón, su directora ejecutiva, Loreto Seguel, valoró los avances logrados en materia de permisos sectoriales, destacando que representan un paso positivo para el país. Sin embargo, también fue enfática en mencionar que aún existen desafíos pendientes.

“Desde el Consejo del Salmón valoramos siempre los avances. Lo que se ha logrado en torno a la mejora de los permisos sectoriales es positivo y, sin duda, bueno para Chile. Pero también es importante decir que no es suficiente”, agregó.

Desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, en tanto, su presidente, Carlos Odebret, expresó que no sabe si hay otra actividad que esté sujeta a más requisitos, pero la salmonicultura seguro es parte del podio de los permisos: Transportar peces, sembrar, realizar las evaluaciones ambientales, cosechar, exportar, reciclar, reutilizar, mejorar los fondos, navegar, vacunar, bucear, contratar, arrendar, certificar y hasta
reaccionar ante emergencias, y un sinfín de labores propias de la actividad requieren de un permiso especial, ya sea de Sernapesca, Subpesca, Autoridad Marítima, Dirección del Trabajo, Servicio de Salud, Dirección de Aguas u otros servicios públicos.

El ejecutivo aseguró que, una vez publicada la ley, se necesitará de un análisis detallado de cada autorización. En ese sentido, muchos permisos en el sector podrían ser clasificados como de “bajo riesgo” y, a partir de ello, reemplazarlos por avisos o declaraciones juradas que la Ley habilita para la facilitación de las operaciones e inversiones sin reducir los estándares.

Carlos Odebret explicó que como una actividad que trabaja con recursos biológicos, la demora en otorgar los permisos puede comprometer la salud de los peces y a partir de ahí generar efectos ambientales y económicos.

Fuente: aqua.cl 


h2vchilebrasil

HIDRÓGENO VERDE: PROYECTO INSTALAR ALMACENAMIENTO Y RECONVERSIÓN EN SECTORES INDUSTRIALES DE CHILE Y BRASIL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

FNE DENUNCIA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y ARREMETE CONTRA SIETE EMPRESAS Y OCHO EJECUTIVOS INVOLUCRADOS

Leer Más

​La Fiscalía solicitó multas por más de US$ 54 millones para las compañías, que habrían acordado los precios de compra de este producto al menos entre los años 2012 y 2021.

​La Fiscalía solicitó multas por más de US$ 54 millones para las compañías, que habrían acordado los precios de compra de este producto al menos entre los años 2012 y 2021.

centollasmagallanes
nuestrospodcast
trabajadorportuario

EN EL DÍA DEL TRABAJADOR PORTUARIO AUTORIDADES ESTABLECEN MESA SECTORIAL DE TRABAJO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
salmonmagallanes

CARLOS ODEBRET: “LA DEMORA EN OTORGAR LOS PERMISOS PUEDE COMPROMETER LA SALUD DE LOS PECES”

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
PAX
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
foto 1

PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA RECONOCERÁ LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MÁS DESTACADOS DE LA INDUSTRIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250