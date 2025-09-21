Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

21 de septiembre de 2025

CÓMO RETOMAR HÁBITOS SALUDABLES DESPUÉS DE FIESTAS PATRIAS SIN ARREPENTIMIENTO

Especialista en nutrición entrega algunas recomendaciones para retomar hábitos saludables sin caer en extremos que pueden, al final, ser perjudiciales. ​

Javier-Maruri-Nutrición-y-Dietética-56784-2000x1335 (1)

Después de Fiestas Patrias, el aroma de los platos típicos nacionales parece persistir en el ambiente, pero también en la conciencia de muchos. La pregunta sobre cómo volver a una rutina saludable se repite cada año, especialmente cuando los días de celebración estuvieron marcados por excesos. Lo primero, señala el académico de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, Javier Maruri Vargas, es evitar la culpa.

"La comida no solo cumple una función nutritiva, también tiene un fuerte componente social: compartir con seres queridos, disfrutar del momento y desconectar son parte de la experiencia", señala el especialista. Por eso, asegura, el remordimiento tras las fiestas carece de sentido. El verdadero desafío, explica, es evitar las conductas compensatorias que suelen aparecer tras los excesos.

En ese sentido, el nutricionista descarta de plano las soluciones mágicas. "Ni las dietas extremas ni los jugos détox resolverán el problema de un día para otro", advierte. Agrega que someterse a rutinas de ejercicio intensas, sin estar preparado, podría traer más problemas que beneficios. La clave, insiste, está en retomar los hábitos saludables de manera progresiva y asegurarse de que sean sostenibles.

Una buena forma de comenzar es volviendo a una alimentación equilibrada. Reincorporar frutas y verduras, que aportan fibra, vitaminas y minerales, ayuda a mejorar la digestión y genera sensación de saciedad. Es recomendable, además, reducir el consumo de frituras y alimentos ultraprocesados, que suelen ser más difíciles de digerir.

La hidratación cumple un rol fundamental. Beber agua en cantidad suficiente es esencial para el funcionamiento de órganos como el hígado y los riñones, y ayuda al cuerpo a eliminar toxinas. "Si se siente pesadez o malestar, el agua puede ser el mejor aliado", recomienda.

Respecto de la actividad física, el académico UNAB sugiere retomar la rutina previa sin aumentar la intensidad de forma brusca. Para quienes no solían hacer ejercicio, propone comenzar con actividades sencillas, como caminar treinta minutos al día a un ritmo rápido. "Lo importante es ser constante, más que buscar resultados rápidos", precisa.

Otra recomendación es disminuir por unos días el consumo de carnes rojas y optar por pescados, carnes blancas o proteínas vegetales como las legumbres, lo que contribuye a una sensación de liviandad y aporta variedad a la dieta.

El especialista insiste no caer en la desesperación. "El estrés y la ansiedad provocados por la preocupación sobre lo que se comió pueden llevar a un círculo vicioso de más comida poco saludable", comenta. Lo mejor es relajarse, recordar los buenos momentos de las fiestas y entender que un par de días no definen la salud.

Si después de un tiempo la persona no logra recuperar sus hábitos, sugiere consultar a un especialista para recibir consejos personalizados. Finalmente, recuerda que el número en la balanza es solo uno de muchos factores. "Lo que realmente importa es la suma de decisiones diarias", afirma. La salud, concluye, es el reflejo de un conjunto de hábitos a largo plazo, no solo de lo que se hace en un par de días festivos.

 


SAR DAMIANOVIC (7)

SAR DAMIANOVIC REFUERZA ATENCIÓN 24/7 DURANTE FIESTAS PATRIAS Y AUTORIDADES DESTACARON AUMENTO DE ATENCIONES Y TRABAJO CONJUNTO CON CARABINEROS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EN PUNTA ARENAS SE CONMEMORARON 182 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

Este 21 de septiembre. 


Este 21 de septiembre. 


Alegoria Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes 2025
nuestrospodcast
EL ATF Lientur, parte del trimonio antártico Chileno y que con su fuerza es clave en Antártica (1)

BUQUES CHILENOS EN EL TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO: UNA HISTORIA POR SER ESCRITA

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Javier-Maruri-Nutrición-y-Dietética-56784-2000x1335 (1)

CÓMO RETOMAR HÁBITOS SALUDABLES DESPUÉS DE FIESTAS PATRIAS SIN ARREPENTIMIENTO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cedula-de-20-anos-de-vigencia-para-adultos-mayores-700x350

CÁMARA APROBÓ LEY QUE EXTIENDE VIGENCIA DE CÉDULAS DE IDENTIDAD PARA ADULTOS MAYORES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Condominio_España_Punta Arenas Altas Cumbres 1

ARRANCA PROYECTO RESIDENCIAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS CON INVERSIÓN DE USD $ 18 MILLONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250