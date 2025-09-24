COMPETENCIA DE CUECA Y ALMUERZO CON SOLDADOS CONSCRIPTOS EN LA IV DIVISIÓN DEL EJÉRCITO EN MAGALLANES

​Reportaje y nota por Alejandra Vera Moya



Fuimos cordialmente invitados a ser parte de una significativa jornada en la IV División de Ejército de Chile, ubicada en el sector de Ojo Bueno, comuna de Punta Arenas. En esta ocasión, se celebró la Segunda Competencia de Cueca a nivel divisional en la Región de Magallanes, instancia que reunió a destacadas parejas representantes de distintas unidades militares del extremo sur del país.



La actividad comenzó con una cálida bienvenida por parte del Capitán Hunter Schilling Bourgeois, miembro de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”, quien también se desempeñó como relator oficial durante la reciente Parada Militar en conmemoración del Día de las Glorias del Ejército de Chile.



El Capitán Schilling, quien realizó su Servicio Militar en el año 2006 en el prestigioso Batallón de Paracaidistas N.º 1 "Pelantaru", compartió parte de su historia personal: oriundo de Santiago, casado y padre de dos hijos (una niña de 15 y un niño de 12 años), lleva casi 20 años de carrera militar, de los cuales 7 han sido en Magallanes. Relató también su paso por la ciudad de Porvenir, donde rescató a una perrita que lo ha acompañado en sus distintas destinaciones y a quien trajo de vuelta a la región tras su último traslado.



La Cueca Une Tradición y Compañerismo



La competencia de cueca reunió a más de 50 parejas provenientes de distintas brigadas militares de la región, destacando el entusiasmo, la dedicación y el respeto por nuestras tradiciones.



Los ganadores del certamen fueron el Subteniente Brian Gutiérrez Romero, de la Primera Compañía de Infantería del Batallón Mecanizado, y la Suboficial Daniela Grandón Venegas, del Batallón N°25 "Roble" de la IV Brigada Acorazada “Chorrillos”, oriunda de Cunco, Región de La Araucanía. Daniela fue acompañada por su pareja, el Teniente Felipe Carreño Eberl, actualmente cursando estudios avanzados de oficial de armas en la Escuela de Infantería en Santiago. Ambos se conocieron en Punta Arenas, consolidando una historia de amor en medio del servicio militar.



El segundo lugar fue para la Soldado Conscripto Constanza Carrasco Solar, de 19 años y oriunda de Pitrufquén, quien se encuentra en su segundo año de servicio. Constanza expresó su deseo de continuar en el Ejército postulando a la Escuela de Suboficiales. Su compañero de baile fue el Cabo Primero e Instructor Norman Zelada Melo, con 14 años de servicio en la región y proveniente de la comuna de Tomé, Concepción.



El jurado, compuesto por expertos y conocedores del folclore nacional, enfrentó una difícil tarea, dada la calidad y entrega de todos los participantes. Entre ellos, Yessenia Gutiérrez Durán, comentó con emoción su experiencia como jurado en este evento que fortalece la identidad nacional en las filas del Ejército.



Almuerzo en el Casino Militar: Tradición y Comunidad



Finalizada la competencia, fuimos invitados a compartir el almuerzo con un grupo de soldados conscriptos en el casino de la Brigada. El menú del día fue el tradicional “rancho”: lentejas, ensalada de betarraga, pan, jugo natural y una empanada de carne, este último un plato especial servido una vez por semana. El Capitán Schilling explicó que todos los menús son supervisados por nutricionistas, asegurando un correcto aporte calórico y nutricional.



Durante el almuerzo, conversamos con varios soldados conscriptos, quienes compartieron sus historias, motivaciones y aspiraciones:



El suboficial de vajilla soldado de tropas Maikel Aguilar Molina, de Temuco, realizó su servicio militar en el Regimiento N°8 “Tucapel” y actualmente postula a la Escuela Militar. Envía un afectuoso saludo a su madre Terma Molina y sus tres hermanos, con quienes mantiene contacto diario.



Maximiliano Castillo Morales, de Chillán, vive su primer año de servicio. Asegura que ha sido una experiencia inspiradora y enriquecedora. Está decidido a postular el próximo año a la Escuela de Suboficiales. Aprovechó de enviar un cariñoso saludo a su madre, la señora Rut Morales.



Damián Armijo Vargas, nacido en Bulnes (Chillán), es el primer militar de su familia. Con orgullo, dice que su familia está feliz con su decisión. También postulará a la Escuela de Suboficiales el próximo año.



Adonai Morales Asencio, comparte con entusiasmo su deseo de continuar sirviendo al Ejército de Chile, siguiendo el mismo camino que sus camaradas.



En la mesa nos acompañaban:



Adolfo Romero Romero, de Talca, quien espera ingresar a la universidad para convertirse en profesor de inglés. Su hermano mayor también realiza el servicio militar. Envió saludos a su madre, con quien conversa diariamente.



Joaquín Negrete Valenzuela, también de Talca, es el mayor de tres hermanos. Ingresó de forma voluntaria motivado por la experiencia de su padre, quien también fue conscripto. Su objetivo es postular a la Fuerza Aérea de Chile.



Gustavo Rivas Cortés, de Chillán, valoró profundamente el impacto del servicio militar en su vida, señalando que le ha ayudado a madurar y a encontrar rumbo. Mencionó que muchos jóvenes se sienten perdidos y que esta experiencia los ayuda a encontrar dirección y propósito.



Reconocimiento y Espíritu de Servicio



Cinco jóvenes, entre ellos dos de los entrevistados, fueron condecorados con la medalla “18 de Septiembre” durante la reciente Parada Militar en Punta Arenas, un reconocimiento al compromiso, esfuerzo y disciplina demostrada en su servicio.



Este encuentro fue una experiencia emotiva, llena de tradición, camaradería y orgullo patrio. La juventud que hoy forma parte del Ejército de Chile en Magallanes demuestra, día a día, que el servicio militar puede ser una herramienta de transformación, formación y crecimiento personal.









