Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

80 VALIENTES PARTICIPARON DE COMPETENCIA DE NATACIÓN QUE CONTÓ CON EL RESPALDO DE GASCO MAGALLANES

Con una temperatura del agua que oscilaba entre los 8 a 10 grados Celsius, 80 nadadores se lanzaron al Estrecho de Magallanes el sábado 8 de noviembre, en el marco de la quinta versión de la competencia de Aguas Abiertas organizada por el Club Aguas Abiertas de Magallanes, evento que contó con el respaldo de GASCO Magallanes.

 

Así lo explicó Rodrigo Aguilera, organizador del evento, quien destacó la participación de nadadores magallánicos, pero también del resto de Chile y de Argentina quienes compitieron en distancias desde los 500 metros hasta 4.000 metros. “Muy agradecidos del apoyo que nos brindó GASCO, han tenido muy buena disposición de creer en nosotros. Nos quedamos con una hermosa boya, con el logo de la empresa, la que vamos a usar todo el año”, indicó Aguilera quien también es Presidente del Club de Aguas Abiertas de Magallanes.

 

Valentina Concha, Encargada de Marketing de GASCO Magallanes, felicitó a quienes participaron de la competencia, destacando la disciplina y valentía de los nadadores. “Como empresa siempre hemos respaldado este tipo de actividades que invitan a fortalecer los hábitos de vida sana, como así también a impulsar actividades deportivas relacionadas con nuestro mar”.  


80 VALIENTES PARTICIPARON DE COMPETENCIA DE NATACIÓN QUE CONTÓ CON EL RESPALDO DE GASCO MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

SEGURIDAD PÚBLICA INFORMA DESPLIEGUE PARA LAS VOTACIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

SEGURIDAD PÚBLICA INFORMA DESPLIEGUE PARA LAS VOTACIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO

EMPRENDEDORES NATALINOS MUESTRAN TALENTO Y CREATIVIDAD EN UN ESPACIO DE COLABORACIÓN

REALIZAN CONGRESO REGIONAL DEL PROGRAMA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA PARA LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS