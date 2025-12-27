Punta Arenas,
27 de diciembre de 2025

GOBIERNO DECLARA COMO HUMEDAL URBANO AL SISTEMA ESTERO PINTUÉ - SANTA MARTA Y LAGUNA DE ACULEO

​ ​ Ministerio del Medio Ambiente.

27901-a-uno-1495234

Valorada y celebrada por diferentes organizaciones de protección de la naturaleza, el Ministerio del Medio Ambiente protegerá este sector de la Región Metropolitana que se había secado completamente hace poco tiempo, pero que gracias a las lluvias recuperó parte de su entorno.

Este viernes 26 de diciembre, el Ministerio del Medio Ambiente anunció la publicación en el Diario Oficial, el decreto que otorga la calidad de HuVmedal Urbano al sistema que comprende los esteros Pintué y Santa Marta, además de la Laguna de Aculeo.

Este sector de la zona sur de la Región Metropolitana, ubicada en la Provincia del Maipo, se había secado completamente hace pocos años producto de la intensa sequía que afecta a la zona central, además de la extracción ilegal de aguas y desvíos de torrentes por parte de personas.

Sin embargo, con las intensas lluvias del último año, la Laguna de Aculeo recuperó parte de su entorno, por lo que el decreto de Humedal Urbano busca protegerlo y evitar acciones ilegales que lo lleven nuevamente a su desaparición.

“Más de 1.107 hectáreas llenas de naturaleza viva. Bosque y flora nativa que dan refugio a aves acuáticas y migratorias como el cisne de cuello negro, la garza cuca, el coipo y muchas otras especies que hacen de este humedal un verdadero tesoro natural”, informó el MMA.

Al respecto, desde la ONG Greenpeace Chile indicaron que “los humedales son ecosistemas cruciales: Regulan el clima, almacenan CO2, previenen inundaciones, filtran aguas y recargan acuíferos, sostienen a las comunidades humanas y albergan cerca del 40% de la biodiversidad del planeta”.

“Pese a ello, Chile ha perdido alrededor del 35% de sus humedales en los últimos 50 años. Por esta razón, en 2020 se promulgó la Ley de Humedales Urbanos con el objetivo de protegerlos”, añadieron.

En ese sentido y para Silvana Espinosa, geógrafa y experta en Ecosistemas y Clima de Greenpeace Chile, “celebramos que la autoridad ambiental escuchó la demanda de las comunidades y el clamor de miles de personas, y reconoció como humedal urbano el cuerpo de agua conformado por los esteros Pintué y Santa Marta y la Laguna de Aculeo”.

El desconcierto

Greenpeace Chile celebra la medida


Limpieza Humedal Tres Puentes Oct 25 (27)

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN: HISTÓRICAS JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL HUMEDAL TRES PUENTES

GOBIERNO DECLARA COMO HUMEDAL URBANO AL SISTEMA ESTERO PINTUÉ - SANTA MARTA Y LAGUNA DE ACULEO

