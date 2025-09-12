VECINOS Y ESTUDIANTES LIMPIARON EL HUMEDAL TRES PUENTES EN PUNTA ARENAS

​El pasado sábado 6 de septiembre, más de 70 personas se reunieron en el humedal urbano Tres Puentes de Punta Arenas para participar en la tradicional jornada de limpieza perimetral denominada “Preparando el nido”.



La actividad, que se realiza cada inicio de septiembre desde 2015, tiene como objetivo preparar el ecosistema para la temporada reproductiva austral de las aves y fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad.



En el marco del Día Mundial de las Aves Playeras, los asistentes también pudieron conocer más sobre las especies migratorias que visitan la región y las amenazas que enfrentan.



La jornada contó con la colaboración de escuelas, instituciones públicas, organizaciones ambientales y empresas locales, además de la participación activa de vecinos comprometidos con la conservación del humedal.

