CORE RESPALDA AGENDA DE VERANO CON ACTIVIDADES QUE DINAMIZAN LA ECONOMÍA Y CONGREGAN A MILES DE PERSONAS

El Consejo Regional de Magallanes aprobó recursos destinados a respaldar y complementar el trabajo que desarrollan municipalidades y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer una amplia agenda de actividades de verano que moviliza a miles de personas en distintos puntos de la región.

​



La iniciativa contempla el financiamiento de reconocidas fiestas costumbristas y eventos de carácter deportivo y cultural, entre ellos el asado internacional más grande de Tierra del Fuego en Porvenir, la Fiesta Campesina del Ovejero en Primavera, la Fiesta a la Chilena y el Festival de la Esquila en Laguna Blanca, todas instancias de alta convocatoria y arraigo ciudadano. Al respecto, el consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, señaló que "el Consejo Regional ha aprobado recursos para ir en apoyo y complementar el trabajo que vienen desarrollando diversas municipalidades, como también organizaciones de la sociedad civil".

​



Cárdenas destacó que este respaldo permite fortalecer actividades tradicionales ampliamente valoradas por la comunidad, indicando que se trata de "actividades muy reconocidas por la ciudadanía y que fortalecen también el desarrollo económico de las localidades", subrayando el impacto positivo que generan en cada uno de los territorios donde se desarrollan.

​



A estas iniciativas se suman eventos de alcance regional como la Expo Magallanes 2026 y el Campeonato Zonal de Fútbol 2025-2026, que tendrá como sedes Punta Arenas y Porvenir. Según el consejero, "son grandes aportes que contribuyen a que esta actividad se desarrolle y permitan a la comunidad disfrutar de buenos eventos culturales, sociales y, por supuesto, también de nuestras mayores tradiciones de la Patagonia".

​



Desde el Consejo Regional se enfatizó que este apoyo busca potenciar el impacto que ya realizan organizaciones deportivas, gremiales y municipios, generando un efecto multiplicador en la economía interna de la región, especialmente en áreas como el comercio, el turismo y los servicios asociados a la realización de estas actividades.

​



El respaldo a esta agenda estival se enmarca en una línea de trabajo orientada a impulsar iniciativas emblemáticas que descentralizan la actividad cultural y económica, beneficiando directamente a las comunidades locales y reforzando el dinamismo regional durante la temporada de verano.

​

