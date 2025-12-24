24 de diciembre de 2025
CORE RESPALDA AGENDA DE VERANO CON ACTIVIDADES QUE DINAMIZAN LA ECONOMÍA Y CONGREGAN A MILES DE PERSONAS
Consejero Cárdenas describió las iniciativas como "un aporte a la identidad regional"
El Consejo Regional de Magallanes aprobó recursos destinados a respaldar y complementar el trabajo que desarrollan municipalidades y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer una amplia agenda de actividades de verano que moviliza a miles de personas en distintos puntos de la región.
La iniciativa contempla el financiamiento de reconocidas fiestas costumbristas y eventos de carácter deportivo y cultural, entre ellos el asado internacional más grande de Tierra del Fuego en Porvenir, la Fiesta Campesina del Ovejero en Primavera, la Fiesta a la Chilena y el Festival de la Esquila en Laguna Blanca, todas instancias de alta convocatoria y arraigo ciudadano. Al respecto, el consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, señaló que "el Consejo Regional ha aprobado recursos para ir en apoyo y complementar el trabajo que vienen desarrollando diversas municipalidades, como también organizaciones de la sociedad civil".
Cárdenas destacó que este respaldo permite fortalecer actividades tradicionales ampliamente valoradas por la comunidad, indicando que se trata de "actividades muy reconocidas por la ciudadanía y que fortalecen también el desarrollo económico de las localidades", subrayando el impacto positivo que generan en cada uno de los territorios donde se desarrollan.
A estas iniciativas se suman eventos de alcance regional como la Expo Magallanes 2026 y el Campeonato Zonal de Fútbol 2025-2026, que tendrá como sedes Punta Arenas y Porvenir. Según el consejero, "son grandes aportes que contribuyen a que esta actividad se desarrolle y permitan a la comunidad disfrutar de buenos eventos culturales, sociales y, por supuesto, también de nuestras mayores tradiciones de la Patagonia".
Desde el Consejo Regional se enfatizó que este apoyo busca potenciar el impacto que ya realizan organizaciones deportivas, gremiales y municipios, generando un efecto multiplicador en la economía interna de la región, especialmente en áreas como el comercio, el turismo y los servicios asociados a la realización de estas actividades.
El respaldo a esta agenda estival se enmarca en una línea de trabajo orientada a impulsar iniciativas emblemáticas que descentralizan la actividad cultural y económica, beneficiando directamente a las comunidades locales y reforzando el dinamismo regional durante la temporada de verano.
