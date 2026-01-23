Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de enero de 2026

RISPOLI EXPLICA POR QUÉ NO SE CONCRETÓ EL ÚLTIMO APOYO ECONÓMICO AL FUTSAL

​El asesor no entregó mayores detalles respecto a la situación mencionada, ni precisó responsabilidades o a qué entidad correspondería el inconveniente administrativo al que hizo referencia.

rispolo

El asesor deportivo del Gobierno Regional, Antonio Rispoli, se refirió a la falta de concreción del último aporte económico solicitado para el futsal de Punta Arenas, recursos que ascendían a cerca de 30 millones de pesos.

En una entrevista con Radio Polar, Rispoli señaló que el Gobierno Regional financió el desarrollo del futsal “hasta el último mes de su actuación”, sin embargo, explicó que el problema surgió en la etapa final del proceso.

“Desgraciadamente, por un problema de la falsificación de un documento que no se les pudo entregar en la última fecha, 30 millones de pesos que ellos habían solicitado para eso”, señaló el personero.

El asesor no entregó mayores detalles respecto a la situación mencionada, ni precisó responsabilidades o a qué entidad correspondería el inconveniente administrativo al que hizo referencia.

Las declaraciones se dan en un contexto donde el futsal local ha debido enfrentar reiteradas dificultades económicas para sostener su participación en competencias nacionales, especialmente considerando los altos costos logísticos que implica representar a la Región de Magallanes.

Hasta el momento, desde Punta Arenas Futsal no se han referido públicamente a los dichos del asesor deportivo del Gobierno Regional.

Fuente: magallanesdeportes.cl

11ma-Encuesta-post-cierre-1638x2048

11VA ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUDES 2025: RESULTADOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS

Leer Más

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

hcmvisualizador
nuestrospodcast
antartica21convenio

INACH Y ANTARCTICA21 FIRMAN CONVENIO PARA MONITOREAR EL MEDIOAMBIENTE DEL OCÉANO AUSTRAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
rispolo

RISPOLI EXPLICA POR QUÉ NO SE CONCRETÓ EL ÚLTIMO APOYO ECONÓMICO AL FUTSAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
DKohome

HOLDING PATAGÓNICA, DE MAGALLANES, PROYECTA INVERTIR US$ 25 MILLONES PARA CONSTRUIR UN MALL ABIERTO EN SU PARQUE INDUSTRIAL EL CORTIJO, DE CONCHALÍ

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Chiloé música, magia y tradición

CHILOÉ Y MAGALLANES: LOS 200 AÑOS DE LA ANEXIÓN QUE MARCARON LA HISTORIA DEL EXTREMO SUR