RISPOLI EXPLICA POR QUÉ NO SE CONCRETÓ EL ÚLTIMO APOYO ECONÓMICO AL FUTSAL

El asesor deportivo del Gobierno Regional, Antonio Rispoli, se refirió a la falta de concreción del último aporte económico solicitado para el futsal de Punta Arenas, recursos que ascendían a cerca de 30 millones de pesos.

En una entrevista con Radio Polar, Rispoli señaló que el Gobierno Regional financió el desarrollo del futsal “hasta el último mes de su actuación”, sin embargo, explicó que el problema surgió en la etapa final del proceso.

“Desgraciadamente, por un problema de la falsificación de un documento que no se les pudo entregar en la última fecha, 30 millones de pesos que ellos habían solicitado para eso”, señaló el personero.

El asesor no entregó mayores detalles respecto a la situación mencionada, ni precisó responsabilidades o a qué entidad correspondería el inconveniente administrativo al que hizo referencia.

Las declaraciones se dan en un contexto donde el futsal local ha debido enfrentar reiteradas dificultades económicas para sostener su participación en competencias nacionales, especialmente considerando los altos costos logísticos que implica representar a la Región de Magallanes.

Hasta el momento, desde Punta Arenas Futsal no se han referido públicamente a los dichos del asesor deportivo del Gobierno Regional.

Fuente: magallanesdeportes.cl