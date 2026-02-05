PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA CAE A NIVEL NACIONAL Y MAGALLANES CONCENTRA CASI EL 60% DE LA PRODUCCIÓN OVINA DEL PAÍS

Durante el trimestre octubre–diciembre de 2025, la producción de carne en vara de ganado bovino registró una caída interanual de 7,4%, alcanzando un total de 46.185 toneladas a nivel país, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En el mismo período, el ingreso de bovinos al proceso de beneficio llegó a 173.190 cabezas, lo que representó una baja de 8,7% respecto de igual trimestre del año anterior.

En el caso del ganado porcino, el boletín indicó un leve incremento de 0,2% en el número de cabezas beneficiadas, totalizando 1.395.523 animales, mientras que la producción de carne en vara alcanzó las 147.456 toneladas durante el cuarto trimestre del año pasado.

Respecto al ganado ovino, rubro históricamente relevante para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, se registró un beneficio nacional de 31.491 cabezas, lo que significó un crecimiento interanual de 0,8%. La producción de carne en vara ovina alcanzó las 466 toneladas, con un aumento de 2,7% en comparación con el mismo período de 2024.

En cuanto a las aves, la producción de broilers mostró un comportamiento positivo, con un aumento de 7,6% interanual, totalizando 195.641 toneladas a nivel nacional. En contraste, la producción de carne de pavo registró una fuerte contracción, con una disminución de 88,1% en comparación con el cuarto trimestre del año anterior.

Finalmente, el informe del INE detalló que las ferias ganaderas registraron una disminución en el número de cabezas transadas. En bovinos se remataron 222.465 cabezas, con una baja de 2,2%, mientras que en ovinos se transaron 18.938 animales, lo que implicó una caída interanual de 13,9%. El detalle completo de estas cifras se encuentra disponible en el sitio oficial www.ine.gob.cl .

