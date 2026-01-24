CORFO IMPULSA INNOVACIÓN OVINA EN TIERRA DEL FUEGO PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CARNE

Con apoyo de Corfo, a través del instrumento Innova Región, se desarrolla en Tierra del Fuego un innovador proyecto orientado a transformar la producción ovina regional, mediante la implementación de un sistema de alta eficiencia en producción de carne, basado en ovinos de pelo y enfocado en lograr tres pariciones en dos años, es decir, un parto cada ocho meses.

La iniciativa es ejecutada por Ganadera El Álamo Ltda., encabezada por el agrónomo Jorge Cánepa y su hija Rafaella Cánepa, y cuenta con la colaboración técnica del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Kampenaike, combinando capacidades productivas del sector privado con respaldo científico-técnico del sistema público de innovación.

Durante un día de campo realizado en la Estancia San Isidro, en Tierra del Fuego, se presentaron los resultados preliminares del proyecto, su metodología de trabajo, aprendizajes obtenidos y proyecciones. La jornada incluyó un recorrido por las instalaciones, donde se pudo conocer en terreno el manejo de pariciones en galpón, el sistema de registros individuales y las prácticas productivas aplicadas.

Jorge Cánepa explicó que el objetivo del proyecto es romper la estacionalidad reproductiva de las ovejas, adaptando el sistema a las condiciones climáticas de Magallanes. “A través de pariciones en galpón y un manejo individualizado, logramos una parición cada ocho meses, alcanzando destetes cercanos al 160%, lo que permite aumentar la producción de carne con menos animales, superando los 4.000 partos anuales con un plantel de 2.500 madres”, señaló.

Por su parte, Rafaella Cánepa detalló que el sistema se basa en ovejas de pelo de la raza Katahdin, orientadas exclusivamente a la producción de carne, con alta prolificidad y aptitud maternal. Indicó que actualmente el proyecto se encuentra finalizando su tercera parición en galpón, experiencia que permitirá avanzar hacia una siguiente etapa: la implementación de una granja de pariciones para 2.500 ovejas.

El proyecto surge como respuesta al complejo escenario de la industria ovina regional, marcado por la caída del mercado internacional de la lana, lo que ha posicionado a la carne como el principal eje de ingresos del rubro. En este contexto, la iniciativa apunta a mejorar sustancialmente los índices reproductivos y productivos, factores clave para la rentabilidad de la actividad.

Desde el ámbito técnico, Raúl Lira, investigador-extensionista de INIA Kampenaike, explicó que el proyecto evalúa la factibilidad técnica y económica de este sistema intensivo, basado en razas de pelo introducidas previamente en Magallanes. Destacó que el modelo permite producir igual o mayor cantidad de carne con menos vientres, generando beneficios ambientales sobre el recurso pratense, mayor bienestar animal y mayor sobrevivencia de los corderos.

La iniciativa consideró la evaluación reproductiva y productiva de 500 vientres ovinos, aplicando protocolos de sincronización de celos, análisis genético y manejo intensivo, con el objetivo de validar un paquete tecnológico transferible al medio productivo regional.

Además de su impacto económico, el proyecto presenta beneficios sociales y medioambientales, como la generación de empleo rural especializado, fortalecimiento de capacidades locales y una mayor eficiencia productiva, que permitiría reducir la huella de carbono por kilo de carne producida y asegurar oferta de cordero fresco en fechas clave como Fiestas Patrias y Navidad.

El subdirector de Corfo Magallanes, Oscar Strauch, valoró la iniciativa señalando que este tipo de proyectos reflejan el potencial de innovación de una actividad tradicional como la ganadería ovina. Subrayó que la producción de carne ovina es un eje estratégico del desarrollo productivo regional y que los aprendizajes generados podrán ser replicados en otros predios de la región.





