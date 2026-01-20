CORFO IMPULSA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SOLDADURA CON ESTÁNDAR ASME PARA FORTALECER INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS DE MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el subdirector de Corfo, Oscar Strauch Bertín, informó a la ciudadanía sobre el Programa de Formación Especializada en Soldadura con Aplicación de Normativa ASME, una iniciativa orientada a fortalecer el capital humano avanzado de Magallanes y responder a las necesidades actuales del sector productivo regional.

Se trata de una capacitación de alto nivel técnico, dirigida a soldadores y técnicos con experiencia previa que buscan avanzar hacia los estándares internacionales más exigentes de la industria. El programa entrega competencias avanzadas en soldadura TIG (GTAW) y Arco Manual (MMAW), integrando la aplicación directa del Código ASME Sección IX, utilizado para la calificación de soldadores y procedimientos (WPS/PQR).

El curso contempla una duración total de 200 horas cronológicas y se desarrolla en modalidad 100% presencial en Punta Arenas, bajo un enfoque eminentemente práctico, con un 70% de trabajo en taller. Las sesiones prácticas se realizan en el Taller de Soldadura del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, mientras que los contenidos normativos y los ensayos de calificación se abordan en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Magallanes.

La iniciativa responde directamente a la demanda de sectores estratégicos como la industria energética, petroquímica, de la construcción, naval y del hidrógeno verde, proporcionando a los participantes habilidades certificables y pertinentes para los proyectos que se proyectan en la región. Al finalizar el programa, los egresados recibirán una credencial digital verificable emitida por la Universidad de Magallanes, que acredita el cumplimiento del plan formativo y facilita su validación ante empresas y contratistas.





