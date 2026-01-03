VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE CORFO: “LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE ES MUY AMBICIOSA EN TÉRMINOS DE PRODUCCIÓN”

La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde se ha transformado en una de las principales apuestas del país para avanzar en su agenda climática y de desarrollo económico.

En ese contexto, Revista ELECTRICIDAD conversó con José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), para profundizar en los instrumentos públicos que buscan acelerar la consolidación de esta industria emergente.

¿Cómo se inserta el rol de Corfo en el desarrollo productivo asociado a la transición energética?

Nuestro rol asociado, por ejemplo, en la Estrategia de Hidrógeno Verde, la del Litio y la de otros sectores productivos, tiene que ver con la meta de descarbonización a 2050, que genera una demanda por necesidades de descarbonización y de servicios productivos para atender la misma.

Por ejemplo, en la Estrategia de Hidrógeno Verde, en la cual hay una potencial de inversión extranjera para aprovechar esta ventaja comparativa, se pueden desarrollar encadenamientos productivos muy intensivos en conocimiento y también en escala, que es donde también pueden participar micro y pequeñas empresas locales como, por ejemplo, en la provisión de piezas y partes de electrolizadores y de aerogeneradores, que son equipos fundamentales en esa industria.

También cuando se empuja la adopción de energéticos verdes, por ejemplo, en sectores tradicionales como la minería, el transporte, la agroindustria en su proceso de descarbonización. Esto ofrece una oportunidad para el desarrollo de proveedores de esas tecnologías y servicios de ingeniería para grandes empresas, muchas de ellas que trabajan en sectores tradicionales, en los cuales generan oportunidades para proveer esas innovaciones.

¿Cómo ha evolucionado la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en su implementación?

Esta es una estrategia muy ambiciosa en términos de producción, tanto de energético como de productos derivados de este energético que, de alguna manera, ha tenido varios pilares. El primero busca la instalación y el apoyo a la inversión de capacidad de producción de energía verde y de hidrógeno verde utilizando esta energía en distintos lugares geográficos de Chile, particularmente, en el norte, en Mejillones, basado en energía solar, y en Magallanes, en función de energía eólica.

Hoy el precio que tiene el Hidrógeno Verde todavía es alto y esto de alguna manera se ha mantenido en el tiempo, lo que ha ralentizado un poco lo que se llama el offtake, que es la demanda internacional. La estrategia en su comienzo estaba muy orientada a estas grandes inversiones, a abastecer a mercados internacionales, y dado que los mercados internacionales están un poquito más lentos en su reacción, hemos ajustado la estrategia para buscar que la demanda venga más bien del mercado local chileno.

Ese proceso ha implicado un rol nuestro muy activo para potenciar la demanda por este tipo de energético en sectores tradicionales como la manufactura o el transporte al incorporar, por ejemplo, vehículos, tanto locomotoras como buses, como camiones, que incorporen Hidrógeno Verde y nosotros hemos tenido un rol muy activo en ese proceso.

​

