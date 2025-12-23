Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

GOBIERNO REGIONAL Y CORFO IMPULSAN FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SOLDADURA ASME PARA FORTALECER INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS DE MAGALLANES

​La convocatoria estará abierta hasta el 08 de enero de 2026, a las 15:00 horas.

soldadura

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del capital humano regional y responder a la creciente demanda de la industria energética, naval, petroquímica, de la construcción y del hidrógeno verde, Corfo, con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena a través del FNDR, abrió la convocatoria al Programa de Formación Especializada en Soldadura con Aplicación de Normativa ASME, iniciativa que será ejecutada por la Universidad de Magallanes (UMAG).


El programa se enmarca en el Instrumento PFC – Programa de Formación para la Competitividad de Corfo y busca formar soldadores y técnicos con experiencia previa, capaces de desempeñarse bajo estándares internacionales altamente exigentes, alineados con los desafíos productivos estratégicos de la región.


 

Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, destacó, “Como Gobierno Regional estamos muy contentos de impulsar este programa de formación especializada en soldadura bajo normativa ASME, que responde directamente a una de las principales demandas del mundo laboral en la región: la necesidad de oficios calificados y con certificación. Esta capacitación permitirá fortalecer la empleabilidad y aportar a sectores estratégicos como la industria energética, petroquímica, la construcción y la industria naval, avanzando en la compatibilidad entre las capacidades de nuestra gente y las nuevas demandas productivas de Magallanes. Este es el tipo de proyectos de calidad que queremos seguir desarrollando para el futuro de la región.”


 

Formación avanzada con estándar internacional


El Programa de Formación Especializada en Soldadura ASME contempla una duración total de 200 horas cronológicas, en modalidad 100% presencial en Punta Arenas, con un enfoque eminentemente práctico que alcanza un 70% de las horas totales. La capacitación entrega competencias avanzadas en soldadura TIG (GTAW) y Arco Manual (MMAW), integrando la aplicación directa del Código ASME Sección IX, normativa utilizada internacionalmente para la calificación de soldadores y procedimientos (WPS/PQR).


Las actividades prácticas se desarrollarán en el Taller de Soldadura del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, mientras que los contenidos normativos, ensayos y procesos de calificación se realizarán en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Magallanes, utilizando equipamiento industrial de alto estándar.


El programa tiene un valor total por persona de $1.739.286, del cual el beneficiario solo deberá cancelar el 10% correspondiente a la matrícula, equivalente a un monto de $179.668.


 

Respuesta concreta a las necesidades productivas de la región


Este programa responde directamente a la demanda del sector productivo regional, formando capital humano especializado para proyectos vinculados a la industria energética, petroquímica, naval, construcción e hidrógeno verde, sectores clave para el desarrollo sostenible y la diversificación productiva de Magallanes.


Al finalizar el curso, los participantes recibirán una credencial digital verificable emitida por la Universidad de Magallanes, que certifica el cumplimiento del programa y facilita su validación ante empresas y contratistas a nivel regional y nacional.

 

“Este programa representa una inversión estratégica en capital humano regional. El curso tiene un costo real de 1.739.286.- por persona, pero gracias al financiamiento del Gobierno Regional y Corfo, los participantes solo deberán aportar el 10% de ese valor. Estamos hablando de una formación de estándar internacional, altamente demandada por industrias clave como la energética, naval, petroquímica, la construcción y el hidrógeno verde, que hoy se pone al alcance de trabajadores y técnicos de Magallanes. Esta es una señal concreta de cómo el fomento productivo puede traducirse en más empleabilidad, mejores ingresos y mayor competitividad local, preparando a la región para los desafíos productivos que vienen”, recalcó la directora regional de Corfo Magallanes, María José Navajas.

 

Una oportunidad única de especialización en Magallanes


 

Entre las principales ventajas del programa destacan su alineación con la normativa ASME, la participación de la Universidad de Magallanes, un cuerpo docente con experiencia real en faenas industriales de alta complejidad, y una oferta formativa única en la región, inexistente actualmente en el mercado.


 

Para Sergio Ríos, jefe de proyecto de la Umag, este curso responde a una brecha concreta existente en la región, “Contamos con muchos soldadores, pero no siempre con la formación especializada que hoy exige la industria. Por eso, este programa está fuertemente orientado a la práctica y al fortalecimiento de habilidades para enfrentar soldaduras de alta exigencia, bajo normativa ASME y API. Los participantes trabajarán con soldadura TIG y arco manual, en acero al carbono e inoxidable, utilizando equipamiento de primer nivel y en condiciones reales de trabajo. Además, complementamos la formación en taller con contenidos de normativa, metalurgia y ensayos de calidad en los laboratorios de la UMAG. Es un esfuerzo colaborativo con el Liceo Industrial que pone a disposición infraestructura de alto estándar y que nos permite contribuir directamente al desarrollo productivo y al capital humano que Magallanes necesita hoy.”


 

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno Regional, Corfo y la Universidad de Magallanes con el desarrollo de competencias estratégicas, la empleabilidad local y el fortalecimiento del ecosistema productivo regional, invitando a soldadores y técnicos con experiencia a dar un salto decisivo en su especialización profesional.


 

Convocatoria abierta: cómo postular


Apertura convocatoria: 19 de diciembre de 2025, a las 15:00 horas

Cierre convocatoria: 08 de enero de 2026, a las 15:00 horas

Postulación:


https://www.corfo.gob.cl/sites/becascapitalhumano/convocatoria/soldadura-asme-magallanes-2025/


core23122025

