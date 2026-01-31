FATAL FRAME 2 Y DARKMAN PROTAGONIZAN AGENDA GEEK DE LA SEMANA

En el tercer episodio de Mundo Geek, programa de Polar Comunicaciones conducido por Sebastián Gómez, el análisis estuvo centrado en los próximos estrenos cinematográficos, proyectos en desarrollo y novedades del mundo de los videojuegos, consolidando al espacio como una vitrina informativa para la cultura geek en la región.

Uno de los ejes del capítulo fue el rumor sobre una nueva entrega de la saga Darkman, que estaría en desarrollo bajo la dirección de Sam Raimi. La franquicia, que contó con tres películas durante la década de los noventa, fue destacada por su propuesta estética y efectos visuales adelantados a su época, generando expectativa entre los seguidores del cine de culto.

El programa también abordó el estreno del tráiler de Amos del Universo, adaptación live action basada en la serie animada Master of the Universe. La nueva película de He-Man será protagonizada por Nicholas Galitzine y presentará una estética medieval-futurista, mientras que el villano Skeletor será interpretado por Jared Leto, en una apuesta que busca renovar la saga para nuevas audiencias.

En el segundo bloque de Mundo Geek, el foco se trasladó al mundo gamer con el anuncio del remake de Fatal Frame 2, clásico del survival horror desarrollado por Koei Tecmo. El videojuego llegará a PlayStation 5, PC, Xbox Series X y Nintendo Switch 2, con lanzamiento fijado para el 12 de marzo y una demo disponible desde el 5 del mismo mes.

Finalmente, el programa cerró con el anuncio de una nueva versión cinematográfica de Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, donde el villano Lobo será interpretado por Jason Momoa, sumándose así a la lista de estrenos que marcarán la agenda audiovisual de los próximos meses.

El programa lo puedes ver aquí:

