Punta Arenas,
31 de enero de 2026

FATAL FRAME 2 Y DARKMAN PROTAGONIZAN AGENDA GEEK DE LA SEMANA

Mundo Geek

MUNDO GEEK SEMANA 3

En el tercer episodio de Mundo Geek, programa de Polar Comunicaciones conducido por Sebastián Gómez, el análisis estuvo centrado en los próximos estrenos cinematográficos, proyectos en desarrollo y novedades del mundo de los videojuegos, consolidando al espacio como una vitrina informativa para la cultura geek en la región.

Uno de los ejes del capítulo fue el rumor sobre una nueva entrega de la saga Darkman, que estaría en desarrollo bajo la dirección de Sam Raimi. La franquicia, que contó con tres películas durante la década de los noventa, fue destacada por su propuesta estética y efectos visuales adelantados a su época, generando expectativa entre los seguidores del cine de culto.

El programa también abordó el estreno del tráiler de Amos del Universo, adaptación live action basada en la serie animada Master of the Universe. La nueva película de He-Man será protagonizada por Nicholas Galitzine y presentará una estética medieval-futurista, mientras que el villano Skeletor será interpretado por Jared Leto, en una apuesta que busca renovar la saga para nuevas audiencias.

En el segundo bloque de Mundo Geek, el foco se trasladó al mundo gamer con el anuncio del remake de Fatal Frame 2, clásico del survival horror desarrollado por Koei Tecmo. El videojuego llegará a PlayStation 5, PC, Xbox Series X y Nintendo Switch 2, con lanzamiento fijado para el 12 de marzo y una demo disponible desde el 5 del mismo mes.

Finalmente, el programa cerró con el anuncio de una nueva versión cinematográfica de Supergirl, protagonizada por Milly Alcock, donde el villano Lobo será interpretado por Jason Momoa, sumándose así a la lista de estrenos que marcarán la agenda audiovisual de los próximos meses.


El programa lo puedes ver aquí:


MUNDO GEEK EPISODIO 2

MUNDO GEEK ANALIZA EL REGRESO DE SILENT HILL Y LOS RUMORES DE REMAKES EN RESIDENT EVIL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Felipe Barría Cumbre Aconcagua

MONTAÑISTA DE PUERTO WILLIAMS ALCANZÓ LA CUMBRE DEL ACONCAGUA Y AVANZA EN EL DESAFÍO SEVEN SUMMITS

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNDO GEEK SEMANA 3

FATAL FRAME 2 Y DARKMAN PROTAGONIZAN AGENDA GEEK DE LA SEMANA

INAUGURAN EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO DEL LABORATORIO DE MAREA ROJA CHIC EN CABO DE HORNOS

seremitrabajo

SEREMI DEL TRABAJO EN MAGALLANES DESTACA RETORNO DE CHILEVALORA Y LANZAMIENTO DE CURSO DIGITAL DE DERECHOS LABORALES

