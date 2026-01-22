Punta Arenas,
22 de enero de 2026

CONOCE LAS SERIES Y PELÍCULAS FILMADAS EN MAGALLANES Y QUE RESCATAN LA IDENTIDAD PATAGÓNICA

Producciones cinematográficas y series documentales ambientadas en la Región de Magallanes han logrado visibilidad nacional e internacional, abordando la historia, los paisajes y los pueblos originarios del extremo sur de Chile.

Los Colonos

Durante los últimos años, la Región de Magallanes y Antártica Chilena se ha consolidado como un polo relevante de creación audiovisual en el extremo sur del país, con producciones que ponen en valor su identidad, geografía e historias humanas marcadas por la Patagonia.

En el ámbito cinematográfico, una de las películas magallánicas más destacadas es Blanco en Blanco, dirigida por Theo Court. El filme aborda episodios históricos ocurridos en Tierra del Fuego, reflexionando sobre el poder, la violencia y la colonización en el extremo sur. Esta producción se encuentra disponible en la plataforma chilena Ondamedia.

A esta obra se suma El Cacique Mulato, cinta dirigida por el cineasta Jorge Grez que retrata cien años de historia regional a través de la figura de “Chumjaluwun”, cacique del pueblo Aonikenk. La película reconstruye procesos históricos y culturales fundamentales de Magallanes y también está disponible en Ondamedia.

Otra producción reciente que ha generado amplio reconocimiento es Los Colonos, dirigida por Felipe Gálvez y actualmente disponible en HBO Max. Ambientada en el año 1901, la cinta relata la travesía de dos extranjeros y un chileno mestizo en Tierra del Fuego, invitando a reflexionar sobre el genocidio del pueblo selknam y las violencias asociadas al proceso de colonización.

En el formato de series, destaca Redescribiendo la Patagonia, una producción documental que busca relevar aspectos poco conocidos o invisibilizados de la Patagonia chilena en la Región de Magallanes. A esta se suma Más allá de las olas, que explora el mundo marino patagónico siguiendo la ruta de la ballena azul, el animal más grande del planeta. Ambas series están disponibles en la plataforma CNTV Play.

Estas producciones no solo fortalecen la industria audiovisual regional, sino que también posicionan a Magallanes como un territorio clave para narrativas históricas, científicas y culturales, proyectando su identidad al resto del país y al mundo.

A continuación, algunas producciones adicionales relacionadas con la Región de Magallanes y dónde pueden verse:

  • 42 días en la oscuridad. Inspirada en un caso policial real ocurrido en Punta Arenas, la serie sigue a dos investigadoras de la PDI en la búsqueda de una mujer desaparecida. Disponible en Netflix.

  • Tierra del Fuego. Documental que explora la geografía y memoria histórica del extremo sur. Disponible en Ondamedia.

  • Patagonia Salvaje Serie enfocada en la biodiversidad y ecosistemas del sur austral, disponible en CNTV Play.

  • Sal. Producción documental que aborda el trabajo y la vida en territorios australes, disponible en festivales y muestras culturales nacionales.


NEMA INICIA FORMACIÓN DOCENTE PARA PREPARAR A MAGALLANES ANTE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

pinguinos-1

DESCUBREN UNA IMPRESIONANTE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PINGÜINOS QUE ANIDAN EN LA ANTÁRTICA

corporacionculturalchiloe

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: COMUNIDAD CHILOTA EN MAGALLANES INVITA A CONMEMORAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ