RESIDENT EVIL REQUIEM REDEFINE EL TERROR Y LA ACCIÓN EN LA NUEVA APUESTA DE CAPCOM

En el programa Mundo Week de Polar Comunicaciones, conducido por Sebastián Gómez, se analizó la evolución de la saga Resident Evil, una de las franquicias más influyentes del terror en videojuegos desde su debut en 1996. A lo largo de casi tres décadas, la serie ha logrado combinar exploración, supervivencia y narrativa, marcando a distintas generaciones de jugadores sin perder su identidad.

Durante el espacio se revisaron los más recientes avances de Resident Evil Requiem, la novena entrega principal desarrollada por Capcom, estudio fundado en 1979 y responsable de títulos emblemáticos como Street Fighter y Mega Man. Uno de los anuncios más relevantes fue la presentación del primer gameplay centrado en Leon S. Kennedy, quien tendrá un enfoque más orientado a la acción, combinando armas de fuego y combate cuerpo a cuerpo.

El análisis también abordó la inclusión de un segundo personaje jugable, Grace Ashcroft, cuyas secciones estarán enfocadas en el terror clásico y la supervivencia. Capcom confirmó además nuevos tipos de zombis con comportamientos más inteligentes, múltiples niveles de dificultad y la posibilidad de alternar entre vista en primera y tercera persona, ampliando la experiencia para distintos perfiles de jugadores. El lanzamiento está programado para el 27 de febrero en PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2.

