Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de enero de 2026

RESIDENT EVIL REQUIEM REDEFINE EL TERROR Y LA ACCIÓN EN LA NUEVA APUESTA DE CAPCOM

Mundo week

Resident Evil Requiem

En el programa Mundo Week de Polar Comunicaciones, conducido por Sebastián Gómez, se analizó la evolución de la saga Resident Evil, una de las franquicias más influyentes del terror en videojuegos desde su debut en 1996. A lo largo de casi tres décadas, la serie ha logrado combinar exploración, supervivencia y narrativa, marcando a distintas generaciones de jugadores sin perder su identidad.

Durante el espacio se revisaron los más recientes avances de Resident Evil Requiem, la novena entrega principal desarrollada por Capcom, estudio fundado en 1979 y responsable de títulos emblemáticos como Street Fighter y Mega Man. Uno de los anuncios más relevantes fue la presentación del primer gameplay centrado en Leon S. Kennedy, quien tendrá un enfoque más orientado a la acción, combinando armas de fuego y combate cuerpo a cuerpo.

El análisis también abordó la inclusión de un segundo personaje jugable, Grace Ashcroft, cuyas secciones estarán enfocadas en el terror clásico y la supervivencia. Capcom confirmó además nuevos tipos de zombis con comportamientos más inteligentes, múltiples niveles de dificultad y la posibilidad de alternar entre vista en primera y tercera persona, ampliando la experiencia para distintos perfiles de jugadores. El lanzamiento está programado para el 27 de febrero en PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch 2.




MUNDO GEEK

NUEVO PROGRAMA GEEK DEBUTA EN POLAR COMUNICACIONES CON ANÁLISIS DE VIDEOJUEGOS, CINE Y CULTURA POP

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

MINVU - Inicio Conservación de Vías Punta Arenas_1
nuestrospodcast
dinero

CHILE SE UBICÓ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA AL CERRAR 2025

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Resident Evil Requiem

RESIDENT EVIL REQUIEM REDEFINE EL TERROR Y LA ACCIÓN EN LA NUEVA APUESTA DE CAPCOM

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
senadorkarimbianchi

SENADOR KARIM BIANCHI CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD TRAS AUDITORÍA AL GORE Y DESTACA AVANCES EN PLAN PILOTO REGIONAL DE CONTROL BIOMÉTRICO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
directorIPSMag

REFORMA PREVISIONAL: IPS PRESENTA NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES Y ASEGURA BENEFICIOS A PENSIONADOS DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250