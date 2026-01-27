Punta Arenas,
27 de enero de 2026

FRIKIGONIA Y PATAGONIA GRÁFICA: LOS PANORAMAS CULTURALES DE ESTE FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS

Zona Puuy

El Cometa Ludo - Zona Puuy

El programa Zona Puuy conversó con los organizadores de Frikigonia que presentaron la segunda versión de este evento dedicado al mundo geek, la colección y la cultura pop, que se realizará el sábado 31 de enero en Galería Roca. 

Durante la entrevista, se explicó que Frikigonia reúne videojuegos, cómics, figuras coleccionables, juegos de mesa, con una propuesta que creció tras el éxito de su primera edición. En esta versión habrá más de 25 expositores, torneos de videojuegos y cartas Pokémon, cosplay, música en vivo y más. 

Finalmente, los organizadores invitaron a la comunidad a asistir a esta jornada gratuita, que se desarrollará entre las 14:00 y las 19:00 horas y destacaron que el evento funcionará como centro de acopio de alimentos no perecibles y artículos de primera necesidad para las familias afectadas por los incendios.

Toda la información del evento se puede encontrar en su Instagram @frikigonia

En el segundo bloque del programa el artista y gestor cultural El Cometa Ludo, presentó la segunda versión de Patagonia Gráfica, un encuentro dedicado a la ilustración y la gráfica local.

El evento se realizará este sábado 31 de enero en el Espacio Comunitario La Idea y reúne a 15 expositores, en una iniciativa autogestionada que busca generar un espacio de encuentro entre artistas y la comunidad. La actividad tendrá entrada liberada y contará con venta de obras y música en vivo.  

Los detalles del evento están disponibles en Instagram @elcometaludo

zona puuy

LA SEGUNDA VERSIÓN DE CORMAG-CON LLEGA A PUNTA ARENAS EN FEBRERO Y CONTARÁ CON 50 ARTISTAS

Noticias
Relacionadas
CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

Estanques agua fresca

EN PUERTO NATALES, PORVENIR Y PUNTA ARENAS ARRANCA LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

El Cometa Ludo - Zona Puuy

FRIKIGONIA Y PATAGONIA GRÁFICA: LOS PANORAMAS CULTURALES DE ESTE FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS

PLAZA DE JUSTICIA CESFAM FENTON 5

INVITAN A PRIMERA “PLAZA DE JUSTICIA” EL MIÉRCOLES 28 EN EL CESFAM FENTON

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

MUNDO GEEK EPISODIO 2

MUNDO GEEK ANALIZA EL REGRESO DE SILENT HILL Y LOS RUMORES DE REMAKES EN RESIDENT EVIL

