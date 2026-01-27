FRIKIGONIA Y PATAGONIA GRÁFICA: LOS PANORAMAS CULTURALES DE ESTE FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS

El programa Zona Puuy conversó con los organizadores de Frikigonia que presentaron la segunda versión de este evento dedicado al mundo geek, la colección y la cultura pop, que se realizará el sábado 31 de enero en Galería Roca.

Durante la entrevista, se explicó que Frikigonia reúne videojuegos, cómics, figuras coleccionables, juegos de mesa, con una propuesta que creció tras el éxito de su primera edición. En esta versión habrá más de 25 expositores, torneos de videojuegos y cartas Pokémon, cosplay, música en vivo y más.

Finalmente, los organizadores invitaron a la comunidad a asistir a esta jornada gratuita, que se desarrollará entre las 14:00 y las 19:00 horas y destacaron que el evento funcionará como centro de acopio de alimentos no perecibles y artículos de primera necesidad para las familias afectadas por los incendios.

Toda la información del evento se puede encontrar en su Instagram @frikigonia

En el segundo bloque del programa el artista y gestor cultural El Cometa Ludo, presentó la segunda versión de Patagonia Gráfica, un encuentro dedicado a la ilustración y la gráfica local.

El evento se realizará este sábado 31 de enero en el Espacio Comunitario La Idea y reúne a 15 expositores, en una iniciativa autogestionada que busca generar un espacio de encuentro entre artistas y la comunidad. La actividad tendrá entrada liberada y contará con venta de obras y música en vivo.

Los detalles del evento están disponibles en Instagram @elcometaludo

