Punta Arenas,
13 de marzo de 2026

DEL SUELO DE MAGALLANES AL MERCADO GLOBAL DE CARBONO: PLAN-C CONVOCA CONVERSATORIO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

​ La actividad reunirá a expertos de Verra, Conservation International y Plan-C para analizar el mercado de carbono y los avances del proyecto Respira Patagonia. El encuentro se realizará el 16 de marzo en el Auditorio ACHS.

toma de muestras enero 2026

Con el objetivo de abrir un diálogo técnico sobre el rol de los suelos patagónicos en la acción climática global, la empresa Plan-C realizará el próximo 16 de marzo la II Jornada de Conversatorios del proyecto Respira Patagonia, instancia que se desarrollará entre las 15:00 y las 17:45 horas en el Auditorio ACHS de Punta Arenas. El encuentro abordará el vínculo entre la regeneración de suelos en la Patagonia y el mercado global de carbono, un mecanismo que permite canalizar financiamiento internacional hacia proyectos que contribuyen a reducir o remover gases de efecto invernadero.

La jornada contará con la participación de Angelo Sartori, Senior Director de Participación Gubernamental de Verra, organización internacional que administra uno de los principales estándares de certificación de créditos de carbono a nivel mundial. Durante su exposición, Sartori analizará el mercado de carbono como una herramienta para movilizar financiamiento hacia proyectos de restauración y acción climática.

El conversatorio también incluirá la participación de Manuel Velapatiño, Director de Finanzas de Carbono de Conservation International, quien abordará el funcionamiento del mercado de carbono y su impacto en iniciativas ambientales y territoriales.

Por parte de Plan-C, expondrán Walter Ojeda, Director Técnico del proyecto Respira Patagonia, quien presentará los avances y desarrollos de la iniciativa en la región de Magallanes, y Jaime Noguera, Gerente Comercial de la compañía, quien analizará nuevas perspectivas para la regeneración de ecosistemas y la gestión sostenible del territorio.

Respira Patagonia es un proyecto de acción climática orientado a fortalecer la salud de los suelos de la estepa magallánica mediante prácticas de ganadería regenerativa, contribuyendo simultáneamente a mejorar la productividad predial y a capturar carbono atmosférico.

La iniciativa se proyecta en un horizonte superior a 20 años y estima un potencial de remoción de 17,8 millones de toneladas de CO₂ equivalente, cifra que se encuentra sujeta a los procesos internacionales de validación y verificación correspondientes.

Desde Plan-C señalaron que el objetivo del conversatorio es acercar el funcionamiento del mercado de carbono a actores del territorio, incluyendo productores ganaderos, autoridades públicas, academia y ciudadanía interesada en los desafíos de la transición climática. La actividad es abierta con cupos limitados y quienes deseen participar pueden confirmar asistencia escribiendo al correo [email protected]

AUSTRO CHILE IMPULSA LA PROMOCIÓN DE MAGALLANES EN BRASIL CON EXITOSO VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN

