12 de marzo de 2026

PRIMER DISCURSO DE KAST COMO PRESIDENTE: “UN PAÍS TIENE QUE GOBERNARSE CON CARÁCTER, HACER LO QUE HAY QUE HACER AUNQUE SEA INCÓMODO”

​El Ejecutivo inauguró su mandato reforzando la necesidad de autoridad, orden y decisiones difíciles para enfrentar las urgencias del país.

En su primera intervención como Presidente desde el balcón de La Moneda, José Antonio Kast afirmó que recibe “un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, marcado —según dijo— por finanzas debilitadas, avance del crimen organizado y familias “abandonadas por el Estado”.

Con ese diagnóstico, anunció que su administración operará como un “gobierno de emergencia”, advirtiendo que no se trata de un lema, sino de “mano firme donde hay impunidad”.

El Presidente Kast dedicó un mensaje central al orden público, prometiendo una persecución frontal contra quienes considera adversarios del país.

“Un país no puede gobernarse solo con ideas”

“No vamos a negociar. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar, y los vamos a condenar”, afirmó, comprometiendo respaldo total a policías y Fuerzas Armadas.

En uno de los pasajes más doctrinarios de la alocución, citó a Diego Portales para justificar la necesidad de autoridad.

Un país no puede gobernarse solo con ideas. Tiene que gobernarse con carácter y el carácter no es arbitrariedad. El carácter es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque cueste”, dijo el Mandatario.

“Y la autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país, en esta hora, así lo demanda. No para someter. Sino para proteger”, complementó.

“Recuperar nuestras calles”

El Mandatario también abordó la corrupción, prometiendo tolerancia cero dentro del Estado. “No se viene a robar, no se viene a estafar, no se viene a sacar la vuelta. El que no cumpla, se va”, advirtió.

Hacia el final, el Ejecutivo hizo un llamado a la unidad y a colaborar en la reconstrucción del país. Reiteró que su administración buscará “recuperar nuestras calles” y “recuperar nuestras instituciones”, subrayando que el trabajo comienza de inmediato.

Fuente: adnradio.cl 


JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS

PRIMER DISCURSO DE KAST COMO PRESIDENTE: "UN PAÍS TIENE QUE GOBERNARSE CON CARÁCTER, HACER LO QUE HAY QUE HACER AUNQUE SEA INCÓMODO"

​El Ejecutivo inauguró su mandato reforzando la necesidad de autoridad, orden y decisiones difíciles para enfrentar las urgencias del país.

​El Ejecutivo inauguró su mandato reforzando la necesidad de autoridad, orden y decisiones difíciles para enfrentar las urgencias del país.

PRIMER DISCURSO DE KAST COMO PRESIDENTE: “UN PAÍS TIENE QUE GOBERNARSE CON CARÁCTER, HACER LO QUE HAY QUE HACER AUNQUE SEA INCÓMODO”

DETIENEN EN PUNTA ARENAS A SUJETO PRÓFUGO CON DOS ÓRDENES DE DETENCIÓN POR DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

