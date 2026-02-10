Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de febrero de 2026

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: “ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO”

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

dsc05278

Este martes 10 de febrero, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participó del lanzamiento de Latam-GPT, el primer gran modelo de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe, diseñado con identidad propia y entrenado para entender nuestras lenguas, contextos y realidades locales.

En la ceremonia realizada en el estudio 4 de Televisión Nacional de Chile lo acompañaron el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle; el ministro (s) del Trabajo y Previsión Social, Claudio Reyes; el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), Álvaro Soto; el Ejecutivo Especialista en Ciudades Inteligentes y Desarrollo Digital de CAF, Marcelo Faccina; el jefe de Tecnología de Amazon Web Service, Rafael Mattje y el director Ejecutivo de Data Observatory (DO), Rodrigo Roa.

 

Latam-GPT tiene como objetivo construir capacidades propias en inteligencia artificial generativa mediante una arquitectura abierta, cooperación multilateral y una gobernanza ética compartida. Es impulsada por un modelo de colaboración sin precedentes que articula al Estado, la academia (CENIA), organismos internacionales (CAF) y líderes tecnológicos (AWS).

 

En su intervención, el Presidente de la República destacó que "eso que se expresa en manifestaciones culturales de esas características también es necesario que, en estos tiempos, tenga una expresión en el lenguaje. Y el lenguaje de hoy día nos guste o no nos guste está muy determinado por la inteligencia artificial. Entonces, no tenemos que temerle, no tenemos que verla sólo como amenaza, tenemos que verla como oportunidad y eso es lo que está haciendo LATAM-GPT hoy día".

 

El mandatario añadió que "algunos podrían pensar que crear un generador de lenguaje desde América Latina es una cuestión de nerds. No. Acá estamos defendiendo nuestra identidad. Estamos defendiendo nuestro derecho a existir. Es una cuestión muy, muy, muy relevante. Entonces, yo por lo menos, como Presidente de la República, estoy profundamente orgulloso de lo que hoy día estamos lanzando".  

 

El jefe de Estado indicó a su vez que "gracias a esto, más latinoamericanos van a poder entender cómo funciona la IA, va a haber más especialización científica, mayor infraestructura, redes de colaboración que antes no existían y también podemos tener nuestra propia visión crítica y propositiva sobre esta tecnología. Estamos posicionando a la región como un actor activo y soberano en la economía del futuro".

 

El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Información, Aldo Valle, subrayó “este proyecto nace desde la convicción de que la integración regional es la única vía realista para alcanzar soberanía tecnológica con sentido democrático y es parte de política pública robusta, con una Política Nacional de Inteligencia Artificial y con inversiones concretas en supercómputo, data centers, formación docente y modernización del Estado. Desde Chile lideramos esta iniciativa poniendo esta infraestructura al servicio de la pertinencia cultural, de nuestras lenguas, valores y tradiciones, como una herramienta de innovación para mejorar la calidad de vida de las personas y enfrentar, desde nuestras propias capacidades, los desafíos del siglo XXI”.

 

El director del CENIA, Álvaro Soto, comentó que "Latam-GPT permite que América Latina se suba a la revolución de la IA como actor, desarrollando tecnología propia y demostrando lo que se es posible cuando la región trabaja unida". En ese sentido, recalcó que  “Latam-GPT no es un fin en sí mismo, sino una base tecnológica abierta que permite desarrollar modelos derivados y aplicaciones adaptadas a distintos contextos regionales, apoyadas por herramientas y materiales que facilitan su uso y evolución. De este modo, la región no es solo usuaria de IA, sino que puede crear soluciones propias a partir de capacidades compartidas”.




social-boric-emiratos-arabes-unidos

DESPLIEGUE EN TERRENO: BORIC INTENSIFICA GIRAS REGIONALES EN EL CIERRE DE SU MANDATO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: “ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO”

Leer Más

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

dsc05278
nuestrospodcast
Daniel D'Alcantara

CONTINUA LA SEMANA INTERNACIONAL DE JAZZ EN LA PATAGONIA – FEBRERO 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
dsc05278

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: “ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Comunicado Reporte Mercado extintores

ANTE AUMENTO DE INCENDIOS, INFORME DE SERNAC ADVIERTE BRECHAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE EXTINTORES PORTÁTILES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
file_20260207131635

SUBSECRETARIOS: KAST INCLUYE NOMBRES CON PASADO EN GOBIERNOS DE PIÑERA Y REPLICA ARCO DEL RECHAZO CON DEMÓCRATAS Y AMARILLOS