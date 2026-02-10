PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: “ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO”

Este martes 10 de febrero, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participó del lanzamiento de Latam-GPT, el primer gran modelo de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe, diseñado con identidad propia y entrenado para entender nuestras lenguas, contextos y realidades locales.

En la ceremonia realizada en el estudio 4 de Televisión Nacional de Chile lo acompañaron el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle; el ministro (s) del Trabajo y Previsión Social, Claudio Reyes; el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), Álvaro Soto; el Ejecutivo Especialista en Ciudades Inteligentes y Desarrollo Digital de CAF, Marcelo Faccina; el jefe de Tecnología de Amazon Web Service, Rafael Mattje y el director Ejecutivo de Data Observatory (DO), Rodrigo Roa.

Latam-GPT tiene como objetivo construir capacidades propias en inteligencia artificial generativa mediante una arquitectura abierta, cooperación multilateral y una gobernanza ética compartida. Es impulsada por un modelo de colaboración sin precedentes que articula al Estado, la academia (CENIA), organismos internacionales (CAF) y líderes tecnológicos (AWS).

En su intervención, el Presidente de la República destacó que "eso que se expresa en manifestaciones culturales de esas características también es necesario que, en estos tiempos, tenga una expresión en el lenguaje. Y el lenguaje de hoy día nos guste o no nos guste está muy determinado por la inteligencia artificial. Entonces, no tenemos que temerle, no tenemos que verla sólo como amenaza, tenemos que verla como oportunidad y eso es lo que está haciendo LATAM-GPT hoy día".

El mandatario añadió que "algunos podrían pensar que crear un generador de lenguaje desde América Latina es una cuestión de nerds. No. Acá estamos defendiendo nuestra identidad. Estamos defendiendo nuestro derecho a existir. Es una cuestión muy, muy, muy relevante. Entonces, yo por lo menos, como Presidente de la República, estoy profundamente orgulloso de lo que hoy día estamos lanzando".

El jefe de Estado indicó a su vez que "gracias a esto, más latinoamericanos van a poder entender cómo funciona la IA, va a haber más especialización científica, mayor infraestructura, redes de colaboración que antes no existían y también podemos tener nuestra propia visión crítica y propositiva sobre esta tecnología. Estamos posicionando a la región como un actor activo y soberano en la economía del futuro".

El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Información, Aldo Valle, subrayó “este proyecto nace desde la convicción de que la integración regional es la única vía realista para alcanzar soberanía tecnológica con sentido democrático y es parte de política pública robusta, con una Política Nacional de Inteligencia Artificial y con inversiones concretas en supercómputo, data centers, formación docente y modernización del Estado. Desde Chile lideramos esta iniciativa poniendo esta infraestructura al servicio de la pertinencia cultural, de nuestras lenguas, valores y tradiciones, como una herramienta de innovación para mejorar la calidad de vida de las personas y enfrentar, desde nuestras propias capacidades, los desafíos del siglo XXI”.

El director del CENIA, Álvaro Soto, comentó que "Latam-GPT permite que América Latina se suba a la revolución de la IA como actor, desarrollando tecnología propia y demostrando lo que se es posible cuando la región trabaja unida". En ese sentido, recalcó que “Latam-GPT no es un fin en sí mismo, sino una base tecnológica abierta que permite desarrollar modelos derivados y aplicaciones adaptadas a distintos contextos regionales, apoyadas por herramientas y materiales que facilitan su uso y evolución. De este modo, la región no es solo usuaria de IA, sino que puede crear soluciones propias a partir de capacidades compartidas”.









