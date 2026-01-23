Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de enero de 2026

PRESIDENTE BORIC LE SUBE EL TONO AL OFICIALISMO: “DE UNA VEZ POR TODAS, PÓNGANSE A LA ALTURA”

​Tras ser consultado por la fractura oficialista en medio de los incendios, el Mandatario manifestó que “la gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa”.

pdteboric

Tras el cónclave convocado por el Socialismo Democrático, donde se excluyó al Frente Amplio y el Partido Comunista, y las recriminaciones surgidas desde ese sector por la forma en que el Ejecutivo ha abordado la fractura del oficialismo, el Presidente Gabriel Boric emplazó a los partidos políticos a actuar con mayor responsabilidad y compromiso.

Las declaraciones se dieron en un punto de prensa realizado en el Palacio de La Moneda, donde el Mandatario informó sobre las medidas de apoyo impulsadas por el Gobierno para las personas afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En la instancia, Boric fue consultado por la mencionada reunión y por los dichos del presidente del PPD, Jaime Quintana, quien sostuvo que el Ejecutivo no estaría desempeñando un rol activo frente al quiebre oficialista.

“El Ejecutivo, en pleno, está dedicado a estar donde se necesita para los ciudadanos afectados por la catástrofe. Yo lo que le pido a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, es que se pongan a la altura de la situación”, afirmó el Presidente, subrayando que su llamado es transversal.

“La gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile.Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”, enfatizó.

El Jefe de Estado también abordó las críticas formuladas desde la oposición, entre ellas las de una diputada electa del Partido Republicano y las del exministro del Interior, Felipe Delgado, respecto a la respuesta del Gobierno ante la emergencia.

El Presidente descartó dichas acusaciones y aseguró que las autoridades han estado desplegadas de manera permanente en las zonas afectadas. “Nosotros hemos estado prácticamente todos los días en terreno con los alcaldes. Hemos destinado ministros, subsecretarios, además de todos los equipos regionales en terreno”, afirmó.

En esa línea, recordó que la respuesta ante la emergencia involucra a múltiples instituciones del Estado: “Debo recordar que el Estado son muchas instituciones. Cuando alguien dice que aquí no se ha hecho nada o se ha hecho mal, no está atacando al gobierno, está hablándole también a las Fuerzas Armadas, está hablándole también a la gente de Senapred que ha estado ahí, está hablando también a los municipios, a las gobernaciones regionales.”.

Fuente: adnradio.cl 



borickastincendios

INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

RENOVACIÓN MOBILIARIO CLÍNICO (2)
nuestrospodcast
femicidiofrustradopuq

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
pdteboric

PRESIDENTE BORIC LE SUBE EL TONO AL OFICIALISMO: “DE UNA VEZ POR TODAS, PÓNGANSE A LA ALTURA”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
fenprussmagallanes

FENPRUSS MAGALLANES RESPALDA INTERVENCIÓN EN SAMU Y EXIGE RESGUARDAR EL CLIMA LABORAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cmladinicalonso

EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ANALIZA GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST Y EL CONCEPTO DE “GOBIERNO DE EMERGENCIA”