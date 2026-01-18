PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE Y SE ACERCA A LA META DE 260 MIL VIVIENDAS

El Presidente de la República, Gabriel Boric, informó este miércoles 14 de enero que el Plan de Emergencia Habitacional alcanza un 95% de avance, acercándose al cumplimiento de la meta de 260 mil viviendas comprometidas durante el actual periodo de gobierno. La información fue entregada en una entrevista radial, donde el Mandatario subrayó que estos resultados han sido posibles gracias a una gestión basada en el diálogo social y los acuerdos.

En ese contexto, el Jefe de Estado sostuvo que la gobernabilidad y los avances en políticas públicas como el sueldo mínimo, la jornada laboral de 40 horas y el propio plan habitacional han sido fruto del trabajo conjunto entre el Estado, trabajadores y empleadores. “Las políticas que impulsamos fueron con diálogo social, y eso genera efectos concretos”, señaló, destacando además las dificultades que enfrentó el sector de la construcción tras la pandemia.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, precisó que a diciembre pasado se han entregado o terminado 247.003 viviendas en todo el país. A ello se suman 118.479 unidades en ejecución y 69.346 por iniciar, lo que deja al plan a 13 mil viviendas de alcanzar el objetivo fijado. El secretario de Estado recalcó que el trabajo continuará hasta el último día de gobierno para garantizar el acceso a una vivienda digna a miles de familias.

En cuanto al avance regional, nueve regiones ya cumplieron o superaron sus metas específicas, entre ellas Magallanes, junto a Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén. Otras dos regiones se encuentran próximas a lograrlo —Los Ríos y Arica y Parinacota—, mientras que Atacama, Valparaíso y la Región Metropolitana superan el 75% de ejecución, consolidando el despliegue territorial del plan a nivel nacional.