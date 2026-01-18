Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de enero de 2026

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE Y SE ACERCA A LA META DE 260 MIL VIVIENDAS

​El Presidente Gabriel Boric destacó el rol del diálogo social en los avances del plan, mientras que el Minvu informó que más de 247 mil viviendas ya han sido entregadas o terminadas a nivel nacional.

MINVU - Visita piloto viviendas Primavera_2

El Presidente de la República, Gabriel Boric, informó este miércoles 14 de enero que el Plan de Emergencia Habitacional alcanza un 95% de avance, acercándose al cumplimiento de la meta de 260 mil viviendas comprometidas durante el actual periodo de gobierno. La información fue entregada en una entrevista radial, donde el Mandatario subrayó que estos resultados han sido posibles gracias a una gestión basada en el diálogo social y los acuerdos.

En ese contexto, el Jefe de Estado sostuvo que la gobernabilidad y los avances en políticas públicas como el sueldo mínimo, la jornada laboral de 40 horas y el propio plan habitacional han sido fruto del trabajo conjunto entre el Estado, trabajadores y empleadores. “Las políticas que impulsamos fueron con diálogo social, y eso genera efectos concretos”, señaló, destacando además las dificultades que enfrentó el sector de la construcción tras la pandemia.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, precisó que a diciembre pasado se han entregado o terminado 247.003 viviendas en todo el país. A ello se suman 118.479 unidades en ejecución y 69.346 por iniciar, lo que deja al plan a 13 mil viviendas de alcanzar el objetivo fijado. El secretario de Estado recalcó que el trabajo continuará hasta el último día de gobierno para garantizar el acceso a una vivienda digna a miles de familias.

En cuanto al avance regional, nueve regiones ya cumplieron o superaron sus metas específicas, entre ellas Magallanes, junto a Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén. Otras dos regiones se encuentran próximas a lograrlo —Los Ríos y Arica y Parinacota—, mientras que Atacama, Valparaíso y la Región Metropolitana superan el 75% de ejecución, consolidando el despliegue territorial del plan a nivel nacional.

andromimica

SEREMI ANDRO MIMICA INFORMA DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN MAGALLANES, OBRAS VIALES EN NATALES Y "MIL AVANCES" DEL GOBIERNO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

MINVU - Inicio Conservación de Vías Punta Arenas_1
nuestrospodcast
incendio penco

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
MINVU - Visita piloto viviendas Primavera_2

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE Y SE ACERCA A LA META DE 260 MIL VIVIENDAS

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU - Inicio Conservación de Vías Punta Arenas_1

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
estadio+ramon+cañas+montalva

UN CAMPEÓN REGIONAL NO PARTICIPARÁ EN EL NACIONAL 2026

senadochile