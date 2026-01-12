Punta Arenas,
12 de enero de 2026

CEO DE 122 HOMES DESTACA OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PATRIMONIAL EN VIVIENDAS USADAS EN MADRID

Buenos días región.

122homes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Carla Quiroga, CEO de 122 Homes, conversó con la ciudadanía sobre las oportunidades que hoy ofrece la inversión en viviendas usadas en el extranjero, especialmente en la ciudad de Madrid, y por qué este tipo de alternativas está despertando un creciente interés entre personas que viven en regiones de Chile.

Durante el espacio radial, Quiroga explicó que la inversión en departamentos usados, en particular aquellos ubicados en edificios antiguos o con valor patrimonial, se ha consolidado como una estrategia de largo plazo, más orientada a la construcción de patrimonio que a la especulación inmobiliaria. En este contexto, Madrid aparece como un mercado atractivo por su estabilidad, demanda sostenida de arriendos y la posibilidad de regenerar propiedades existentes, agregando valor a través de su remodelación.

La CEO de 122 Homes —abogada de profesión, con experiencia en el Banco Mundial y como asesora en los ministerios de Hacienda, Vivienda y Economía, además de la Cámara Chilena de la Construcción— detalló que cada vez más personas desde regiones están mirando fuera de Chile para diversificar su patrimonio. Entre los factores que influyen en esta decisión se encuentran la búsqueda de mercados más predecibles, reglas claras, y la posibilidad de invertir en activos inmobiliarios consolidados, en lugar de proyectos nuevos sujetos a mayores plazos e incertidumbres.

Quiroga también dio a conocer el trabajo que realiza 122 Homes, una firma fundada por chilenas en España, que ha logrado buenos resultados acompañando a compradores particulares —muchos de ellos provenientes de regiones— durante todo el proceso de inversión. Este acompañamiento incluye la identificación de oportunidades, la compra de viviendas usadas, su regeneración y posterior arriendo, sin que el inversionista deba ser un experto inmobiliario.

En la conversación se abordó, además, cómo funciona el proceso paso a paso, los principales riesgos asociados a este tipo de inversión y la forma en que estos se gestionan, destacando la importancia de contar con asesoría especializada y conocimiento del mercado local. Finalmente, se relevó que este modelo de inversión permite acceder a activos con valor histórico y urbano, generando rentas estables y contribuyendo a la recuperación del patrimonio habitacional en ciudades como Madrid.




DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA DESTACA MEJORAMIENTO DEL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS N°1 DE SENAMA EN PUERTO NATALES

CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CEO DE 122 HOMES DESTACA OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PATRIMONIAL EN VIVIENDAS USADAS EN MADRID

Corrida de Corporeos

ZONA FRANCA ALBERGÓ PRIMERA CORRIDA DE CORPÓREOS EN PUNTA ARENAS

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

