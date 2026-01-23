HOLDING PATAGÓNICA, DE MAGALLANES, PROYECTA INVERTIR US$ 25 MILLONES PARA CONSTRUIR UN MALL ABIERTO EN SU PARQUE INDUSTRIAL EL CORTIJO, DE CONCHALÍ

Sánchez & Sánchez, la empresa familiar fundada en la Región de Magallanes en 1933, pasó de ser una casa fotográfica a dominar el negocio del retail en la Zona Franca de Punta Arenas. Pero para Alejandro Sánchez, director de DKo Home, su marca de muebles y productos para el hogar, el principal desafío estaba en dar el salto y entrar a competir directamente en las “grandes ligas” de la capital.

Bajo el paraguas del Holding Patagónica, el grupo desplegó una inversión de US$ 37,5 millones en la Región Metropolitana. El monto combina la puesta en marcha de su brazo de retail y la trasformación de sus activos inmobiliarios. ¿El objetivo? Validar en Santiago un modelo de negocio que mezcla la logística de importación asiática con el servicio cercano propio del comercio regional.

Jugar de local en Santiago

“El que nace en Magallanes muere siendo magallánico”, dice Alejandro Sánchez para definir el sello de la compañía. Con esa identidad, decidieron no competir por un espacio en los centros comerciales del sector oriente de la Región Metropolitana, sino instalarse en un terreno propio.

La punta de lanza de este desembarco es la tienda ancla de DKo Home, la cual se inauguró en julio de 2023 y está ubicada en el Parque Industrial El Cortijo (Conchalí), terreno propiedad de la familia desde los años ‘90. Sin embargo, el despliegue no se limita solo a la zona norte de la capital; la marca también ha clavado sus banderas en las comunas de Peñalolén (mayo de 2024) y Maipú (agosto de 2024), completando tres ubicaciones estratégicas, sin depender del circuito tradicional de los malls. “No nos interesa estar en todos los malls; apostamos a ser una tienda de destino donde la gente vaya específicamente a buscarnos”, explica Sánchez.

El respaldo del grupo se sustenta en el volumen de su operación original, donde juegan de local. En Magallanes, Sánchez & Sánchez opera como un gigante del retail: sus tiendas en la zona franca reciben mensualmente 450 mil visitas, lo que se traduce en cerca de 160 mil ventas al mes. Es esta base comercial la que sostiene el desembarco en la capital, donde la marca DKo Home -tras una inversión directa de US$ 12,2 millones en sus tres tiendas- ya comienza a mostrar resultados, batiendo sus récords de facturación mes a mes, desde septiembre de 2025.

El Cortijo como “Open Mall”

Parte central de la estrategia es la reconversión de El Cortijo. Con una inversión de US$ 25,2 millones, el holding busca transformar el frontis del parque industrial en un mall abierto. El plan avanza a paso firme: “Estamos ya con el proyecto ingresado a la municipalidad a la espera de que nos den el permiso de inicio de obras”, revela Sánchez. Simultáneamente la firma trabaja en la definición de arquitectura final y ya activó al equipo comercial encargado de arrendar los espacios a nuevos operadores comerciales, aprovechando la conectividad de la Autopista Central y la Línea 3 del Metro.

Pero la hoja de ruta no termina en Santiago. Consultado por DF Regiones sobre la expansión hacia el resto del país, Sánchez reconoce que el plan es llevar la marca a otras zonas del país, pero avanzando con prudencia.

“Queremos estar en otras provincias, pero manteniendo el formato como tienda de destino”, aclara el ejecutivo. Si bien no hay contratos cerrados, Sánchez admite que por densidad poblacional, ciudades como Concepción, Viña del Mar o grandes polos del sur de Chile asoman como los “candidatos naturales” para la siguiente fase de crecimiento. “No es difícil imaginarse cuáles serían las primeras opciones, pero es una decisión que tomaremos a finales de 2026”, descartando una expansión masiva de sucursales pequeñas en favor de pocas ubicaciones estratégicas de mayor metraje.

Más allá del retail

Pero más allá de la expansión de su brazo comercial, Holding Patagónica cuenta con una robusta diversificación que le otorga una importante espalda financiera y proyección internacional. La matriz familiar mantiene activas inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, específicamente en los estados de Texas y Florida, donde gestionan más de 400 unidades habitacionales.

A esto se suma su participación en el sector energético mediante iEnergía, empresa con la que desarrollan plantas fotovoltaicas enfocadas principalmente en fondos de inversión canadienses y europeos, además de su incursión en el negocio de venture capital a través del fondo Euphrates.

En el plano de la gestión, y con la cuarta generación de la familia ya integrada en los valores y corazón del negocio, la compañía está implementando una estrategia inédita: el uso de sistemas de Inteligencia Artificial para “democratizar” la toma de decisiones corporativas.

El objetivo de Sánchez es que esta tecnología facilite la participación de los colaboradores y ayude a preservar el clima laboral cercano que los caracteriza en Magallanes, surtiendo de nuevas herramientas para mirar de igual a igual a los grandes actores del mercado nacional.

Fuente: df.cl





