PESCA CISNE INCORPORA MODERNO BUQUE FACTORÍA "ISLA EDÉN" PARA LA PESCA DEL BACALAO EN MAGALLANES

Con una ceremonia realizada en el Muelle Prat de Punta Arenas, Pesca Cisne S.A. presentó oficialmente el buque factoría “Isla Edén”, nueva incorporación a su flota en Magallanes. El acto contó con la participación de autoridades regionales, ejecutivos de la compañía y trabajadores del sector pesquero.

La nave, destinada a la captura de bacalao de profundidad, representó una inversión superior a los 8 millones de dólares y permitirá la generación de empleo directo para cerca de 42 tripulantes, fortaleciendo la actividad pesquera y el desarrollo productivo regional.

Construido en Noruega en 1994, el “Isla Edén” posee 50 metros de eslora, 12 metros de manga y un puntal de 5,6 metros. Se trata de un buque factoría diseñado para operar de forma autónoma durante largos periodos en alta mar, con capacidad de procesamiento a bordo y una bodega de 350 metros cúbicos que asegura la mantención de la cadena de frío, orientada a exportaciones de alto valor.

La embarcación incorpora tecnología noruega Mustad, reconocida a nivel mundial por sus sistemas automatizados y selectivos para la pesca del bacalao, permitiendo una operación más eficiente y sustentable en los exigentes mares australes.





