16 de enero de 2026
PESCA CISNE INCORPORA MODERNO BUQUE FACTORÍA "ISLA EDÉN" PARA LA PESCA DEL BACALAO EN MAGALLANES
El “Isla Edén” demandó una inversión superior a los 8 millones de dólares y permitirá generar empleo directo para 42 tripulantes en la región.
Con una ceremonia realizada en el Muelle Prat de Punta Arenas, Pesca Cisne S.A. presentó oficialmente el buque factoría “Isla Edén”, nueva incorporación a su flota en Magallanes. El acto contó con la participación de autoridades regionales, ejecutivos de la compañía y trabajadores del sector pesquero.
La nave, destinada a la captura de bacalao de profundidad, representó una inversión superior a los 8 millones de dólares y permitirá la generación de empleo directo para cerca de 42 tripulantes, fortaleciendo la actividad pesquera y el desarrollo productivo regional.
Construido en Noruega en 1994, el “Isla Edén” posee 50 metros de eslora, 12 metros de manga y un puntal de 5,6 metros. Se trata de un buque factoría diseñado para operar de forma autónoma durante largos periodos en alta mar, con capacidad de procesamiento a bordo y una bodega de 350 metros cúbicos que asegura la mantención de la cadena de frío, orientada a exportaciones de alto valor.
La embarcación incorpora tecnología noruega Mustad, reconocida a nivel mundial por sus sistemas automatizados y selectivos para la pesca del bacalao, permitiendo una operación más eficiente y sustentable en los exigentes mares australes.
Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.
Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.