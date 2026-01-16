Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de enero de 2026

PESCA CISNE INCORPORA MODERNO BUQUE FACTORÍA "ISLA EDÉN" PARA LA PESCA DEL BACALAO EN MAGALLANES

​El “Isla Edén” demandó una inversión superior a los 8 millones de dólares y permitirá generar empleo directo para 42 tripulantes en la región.

islaeden

Con una ceremonia realizada en el Muelle Prat de Punta Arenas, Pesca Cisne S.A. presentó oficialmente el buque factoría “Isla Edén”, nueva incorporación a su flota en Magallanes. El acto contó con la participación de autoridades regionales, ejecutivos de la compañía y trabajadores del sector pesquero.

La nave, destinada a la captura de bacalao de profundidad, representó una inversión superior a los 8 millones de dólares y permitirá la generación de empleo directo para cerca de 42 tripulantes, fortaleciendo la actividad pesquera y el desarrollo productivo regional.

Construido en Noruega en 1994, el “Isla Edén” posee 50 metros de eslora, 12 metros de manga y un puntal de 5,6 metros. Se trata de un buque factoría diseñado para operar de forma autónoma durante largos periodos en alta mar, con capacidad de procesamiento a bordo y una bodega de 350 metros cúbicos que asegura la mantención de la cadena de frío, orientada a exportaciones de alto valor.

La embarcación incorpora tecnología noruega Mustad, reconocida a nivel mundial por sus sistemas automatizados y selectivos para la pesca del bacalao, permitiendo una operación más eficiente y sustentable en los exigentes mares australes.



buquemagallanesarmada

EL BUQUE MAGALLANES SERÁ LANZADO AL MAR EN JUNIO DE 2026 Y SE INCORPORARÁ A LA ARMADA DE CHILE EN 2027

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO INVERTIRÁ US$42 MILLONES EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

CAIPUQ
nuestrospodcast
VIDEOS TERRENO ELECTROTERMINAL 2

23 EMPRESAS COMPRARON LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA LA CAPITAL REGIONAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
islaeden

PESCA CISNE INCORPORA MODERNO BUQUE FACTORÍA "ISLA EDÉN" PARA LA PESCA DEL BACALAO EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
OBRAS EN RÍO LA MANO (2)

MUNICIPIO FINALIZA OBRAS EN PLAZOLETA, MULTICANCHA Y ESCALERA DE RÍO DE LA MANO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pdtasindicatoenap

“FUE UN ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL”: A UN MES DE INCENDIO EN DUCTO DE ENAP MAGALLANES PRESIDENTA DE SINDICATO SIGUE PREOCUPADA POR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA